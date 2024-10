Chi è il ballerino insegnante Carlo Aloia in coppia con Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle 2024

Abbiamo imparato a conoscere meglio Carlo Aloia durante Ballando con le Stelle 2024, grazie al percorso intrapreso con Sonia Bruganelli. Il nuovo insegnante di Ballando sta dando tutto se stessa per aiutare la sua allieva a progredire lungo il percorso del programma, tra sfide e coreografie impegnative. Anche se in queste prime puntate la coppia ha rischiato più volte di essere eliminata, Carlo non molla di un centimetro e guarda alla prossima puntata con fiducia. D’altra parte l’insegnante di Sonia Bruganelli è un tipo testardo e determinato.

Classe 1986, ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della danza all’età di undici anni. Grazie al suo talento e all’allenamento, Carlo Aloia ha raggiunto grandi traguardi: è stato per ben due volte campione Italiano di latino-americano ed ha conquistato diverse volte un posto in finale in campionati di respiro internazionale. Per quanto concerne la vita privata, sappiamo che il suo cuore per la fidanzata Jlenia Intravaia, che l’anno prossimo lo renderà papà di una bambina.

Carlo Aloia, la moglie ballerina Jlenia sempre al suo fianco! E nel nuovo anno…

“Siamo felicissimi di condividere con tutti voi che la nostra piccola famiglia sta crescendo! Questa è una grande notizia per noi e non potremmo essere più entusiasti di intraprendere questo incredibile viaggio”, avevano scritto non molto tempo fa sui social i due ballerini. Adesso per Carlo Aloia la dolce attesa è accompagna dall’avventura a Ballando con le Stelle 2024, dove spera di portare Sonia Bruganelli più avanti possibile.

Un’impresa non facile, considerando che la sua allieva ha già rischiato grosso. A sostenere la coppia in questa “missione” c’è sicuramente Jlenia, che da collega e appassionata non può far che seguire con grande entusiasmo l’avventura del compagno nel programma di Milly Carlucci.

