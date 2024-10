Carlo Aiola, chi è il ballerino dello show di Rai Uno

È nato il 3 marzo 1986 ed è originario di Roma. Ha iniziato a ballare all’età di 11 anni e crescendo è riuscito a collezionare successi veramente incredibili, grazie anche al suo insegnante e punto di riferimento: Riccardo Cocchi, ballerino cinque volte Campione del Mondo. A sua volta, Carlo Aloia è stato per ben due volte campione Italiano di latino-americano ed è riuscito ad arrivare in finale in prestigiosi campionati sia nazionali che internazionali. In più, nel 2022, è entrato a far parte di Burn The Floor Dubai e in passato ha lavorato anche come fotomodello.

Dal punto di vista della vita privata, sappiamo che Carlo Aloia è felicemente fidanzato con Jlenia Intravaia Firulottina e che l’anno prossimo i due daranno alla luce la loro prima figlia, tanto da aver confessato di essere molto felice del suo ruolo da padre. L’avventura a Ballando con le stelle è stato quindi un coronamento di un sogno e di una vita di successi e sacrifici. Quando, però, si parla di Sonia Bruganelli, Carlo Aiola deve stare molto attento. Lei è una persona influente e su di sé attira molte critiche.

Carlo Aiola e l’alchimia con Sonia Bruganelli

Fin dall’inizio del programma, infatti, non era ben vista la partecipazione di Sonia ma, per evitare ulteriori polemiche, si è riuscito a trovare un’escamotage. La redazione del programma, in comune accordo con i diretti interessati, ha infatti deciso di non far gareggiare Sonia con il fidanzato Angelo Madonia (che sarà nel cast dei professionisti e ballerà invece con Federica Pellegrini) perché la loro sintonia di coppia li avrebbe altrimenti avvantaggiati.

Sulla questione ha parlato Carlo Aloia. “Abbiamo chiesto di non ballare in coppia per mille motivi” ha tagliato corto il ballerino in un’intervista a Chi. “Anche tra di noi c’è una bellissima alchimia”, ha precisato. E’ Sonia Bruganelli che ha cercato di scendere più in profondità sulla questione. “Non penso che il gossip sarà su me e Angelo, ci sono altre coppie che potrebbero accendere la curiosità. Sono qui per togliere una corazza, e avere un maestro come Carlo, così simile a una persona che mi è cara, mi darà la possibilità di lasciarmi andare anche nel ballo e di fare cose che non avrei potuto condividere con nessuno”, ha concluso.

