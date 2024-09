Sonia Bruganelli è felicemente fidanzata con il ballerino e insegnante di Ballando con le Stelle 2024, Angelo Madonia, ma non danzerà in coppia con lui nel talent di Milly Carlucci. Pur essendo concorrente, Sonia non sarà affiancata dal fidanzato Angelo Madonia in questa avventura televisiva. Una scelta che ha spiazzato buona parte del pubblico, che si chiede quali siano i motivi dietro questa decisione.In realtà, non ci sono particolari spiegazioni o dietrologie su questa scelta, semplicemente Sonia e Angelo hanno preferito smorzare l’attenzione sulla propria vita privata e lasciare maggiore spazio al percorso che la Bruganelli affronterà a Ballando con le Stelle.

A confermare questa tesi è stato direttamente Angelo Madonia, parlando a nome della coppia. “Perché Sonia non balla con me? Abbiamo deciso di preservare quello che stiamo vivendo e le persone che sono attorno a noi”, la spiegazione del ballerino.

“Vogliamo condividere questo percorso professionale a Ballando con le Stelle, ma non lo faremo proprio insieme, lei infatti ballerà con Carlo Aloia”, ha confermato ancora Angelo Madonia. Il ballerino insegnante non sembra dare segni di gelosia, anche se in passato erano circolate voci su questa sua “debolezza” caratteriale. “Non mi infastidisce che balli con Carlo, io sono contento perché questa scelta è una decisione sana e va benissimo così”, ha sottolineato Madonia.

Che poi ha concluso: “Ballando con le stelle è un percorso così intenso che è giusto pensare a danzare e al programma”. Dunque, nessun caso sulla coppia nascente. Tutto procede per il meglio tra loro e l’avventura su Raiuno sarà semplicemente vissuta con partner diversi.