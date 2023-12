Carlo Ancelotti/ Ufficiale il rinnovo col Real Madrid, addio al Brasile (oggi 29 dicembre 2023)

CARLO ANCELOTTI: UFFICIALE IL RINNOVO CON IL REAL MADRID, TRAMONTA L’IDEA BRASILE

Carlo Ancelotti ha firmato il rinnovo di contratto con il Real Madrid: ieri parlavamo di un accordo ormai di fatto raggiunto, oggi venerdì 29 dicembre 2023 è arrivato anche il sigillo dell’ufficialità per il proseguimento dell’avventura sulla panchina del club più blasonato del mondo per il tecnico italiano. Tutto è cambiato di recente, il rinnovo ufficiale con il Real Madrid significa infatti evidentemente la fine delle ipotesi circa un eventuale approdo in Brasile per guidare la Seleçao, ipotesi che negli scorsi mesi ha scaldato gli animi di molti nell’immenso Paese sudamericano, compresa una reazione molto dura da parte del presidente Lula.

Forse anche questo aspetto ha favorito l’epilogo della vicenda che ha portato al rinnovo tra Carlo Ancelotti e il Real Madrid. L’allenatore emiliano si sente a casa nella capitale spagnola, i risultati piacciono al presidente Florentino Perez e ci sono pochi allenatori capaci come Ancelotti di essere una garanzia quando si tratta di vincere titoli – ben 10 con il Real Madrid in carriera per Carletto, dei quali sei in questa seconda esperienza. L’elenco comprende infatti due Champions League ed altrettanti Mondiali per club e Supercoppe europee, una Liga, due Coppe del Re e una Supercoppa di Spagna, confermando il feeling innato con le competizioni internazionali sia per Carlo Ancelotti sia per il Real Madrid.

CARLO ANCELOTTI: ANCORA PRIMA DEL PREVISTO ECCO IL RINNOVO CON IL REAL MADRID

Diventare il commissario tecnico del Brasile resta un’ipotesi affascinante, ma almeno in questo momento un pericoloso salto nel vuoto per più di un motivo, dai risultati deludenti dei verdeoro sul campo nelle prime fasi delle qualificazioni ai Mondiali 2026 fino ai problemi della Federazione brasiliana, per cui Carlo Ancelotti ha deciso di rimanere a Madrid. Naturalmente sulla panchina delle Merengues vincere è obbligatorio, per cui al termine di ogni anno è inevitabile fare il punto della situazione, però al momento la posizione si è rafforzata, anche perché finora nel 2023-2024 tutto è andato per il meglio sia in Liga sia in Champions League per il Real Madrid di Ancelotti.

Carlo Ancelotti ha quindi prolungato il contratto con il Real Madrid fino al 30 giugno 2026, l’ufficialità di altre due stagioni è arrivato addirittura ancora prima del previsto. Infatti, ancora ieri si parlava di una data fissata per l’incontro tra le parti per mettere tutto nero su bianco a metà gennaio, cioè dopo il ritorno dalla Supercoppa spagnola a quattro squadre che si disputerà in Arabia Saudita. Invece i tempi sono stati ancora più rapidi e la certezza del rinnovo è arrivata addirittura prima di Capodanno, allietando così le festività per uno degli allenatori più vincenti del calcio mondiale di tutti i tempi.











