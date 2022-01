Carlo Andreoli chi è/ Dalla strada alla finale di The Voice Senior

Uno dei concorrenti rivelazione di The Voice Senior è stato senza ombra di dubbio Carlo Andreoli in grado di colpire il pubblico da casa e i giudici fin dalla sua prima esibizione con Sultans of swing dei Dire Straits entrando subito a far parte del team di Loredana Bertè e questa sera si esibirà in finale a The Voice Senior puntando all’ambito premio.

Bjorn Borg, ex marito Loredana Bertè/ Quando la cantante decise di ritirarsi perché..

Carlo Andreoli è nato a Pavia nel 1959 e ha trascorso molto tempo a suonare per strada, preferendo l’incertezza del suo lavoro artistico ad uno più stabile per non snaturare la sua personalità rock. Al momento il finalista di The Voice Senior vive nella sua città d’origine ed è padre di quattro figli avuti da tre donne differenti e nonostante si dichiari sentimentalmente impegnato, non è dato conoscere il nome della donna.

Mia Martini, sorella Loredana Bertè/ Diverse ma unite per sempre. Il senso di colpa per la sua morte...

Carlo Andreoli in finale a The Voice Senior

La carriera musicale di Carlo Andreoli è sempre stata ricca di esibizioni e soddisfazioni. Il cantante ha aperto assieme a Paolo Pilo un concerto di Irene Grandi a Locarno in Svizzera e nonostante la sua anima rock’n’roll omaggia durante le sue esibizioni live anche molti cantanti italiani come Fabrizio De Andrè, Vasco Rossi, Ligabue e Lucio Battisti.

Il cantante è molto attivo sui social e aggiorna costantemente la sua pagina Facebook per tenere sempre informati tutti i suoi fan sui suoi concerti e sulla sua avventura a The Voice Senior, che si concluderà questa sera con la finalissima del programma.

La famiglia Addams/ Streaming del film animato su Rai 3 "senza grandi sorprese"

© RIPRODUZIONE RISERVATA