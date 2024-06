Carlo Beretta e Kevin Boateng, chi sono fidanzato e ex marito di Melissa Satta/ “Mio figlio Maddox vorrebbe…”

Melissa Satta, il nuovo fidanzato è Carlo Gussalli Beretta

Dopo la fine della storia con Matteo Berrettini, Melissa Satta ha un nuovo amore. Lui è Carlo Gussalli Beretta, nipote di Bartolomeo Beretta il fondatore dell’omonima azienda di armi. I due sono stati paparazzati insieme, in vacanza, ed è stato immortalato anche il bacio appassionato che conferma la loro storia d’amore. Melissa viene però da una storia di quattro anni con Kevin Prince Boateng, celebre calciatore che ha sposato e dal quale ha avuto il suo primo ed unico figlio Maddox.

Dopo 4 anni d’amore, Kevin e Melissa si sono lasciati ma il loro rapporto è oggi sereno, soprattutto per il bene del loro bambino: “Se i bambini vedono che c’è serenità, va tutto bene – ha spiegato la Satta durante un’intervista rilasciata a Diletta Leotta nel suo podcast ‘Mamma dilettante’ – . La cosa bella è che Prince si fida molto di me. Mi dice sempre ‘grazie per quello che fai’. E questo è molto bello, perché come mamma ti dà forza”.

Melissa Satta e il rapporto con l’ex marito Kevin Prince Boateng

Il loro rapporto è a tal punto sereno che Melissa Satta spesso dà consigli al suo ex sulle nuove fidanzate: “L’ultima volta gli ho detto ‘Prince guarda, se devi scegliere una fidanzata, se vuoi parliamone, ti posso anche dare un consiglio’. Siamo a questo livello di amicizia e poi io non sono gelosa. Quando si chiude una cosa, basta. Siamo molto moderni. Se lui è felice, io lo sono e la stessa cosa vale per lui. Però mi ha detto che non sono in grado di dargli un consiglio”, ha rivelato. Le loro vite continuano serene seppur divise: oggi Melissa Satta è felice accanto al nuovo fidanzato Carlo Beretta e sogna di allargare la famiglia.











