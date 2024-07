Carlo, chi è il single tentatore di Temptation Island 2024/ Dopo Uomini e Donne conquista Martina?

Carlo è il single tentatore di Temptation Island 2024, ma in realtà è una vecchia conoscenza dell’universo di Uomini e Donne visto che quest’anno ha corteggiato Manuela Carriero. All’interno del villaggio delle fidanzate Carlo si è avvicinato a Martina, la fidanzata di Raul. Tra i due dopo una serie di incomprensioni iniziali sembra essere scattata una forte sintonia e complicità, visto che Martina si è aperta raccontandogli i motivi che l’hanno spinta a partecipare al programma mettendo così a rischio la storia d’amore con Raul. Martina è stanca del carattere geloso e possessivo di Raul e dinanzi alla proposta di una convivenza ha preferito scappare e viversi l’esperienza di Temptation per capire se è pronta ad un passo così importante nella sua vita.

Durante la chiacchiera con Carlo, Martina non ha nascosto il suo interesse e la sua attrazione verso l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che senza alcun timore le ha rivelato di contraccambiare. “Se fossimo stati fuori da qui ci avrei provato con te” – ha detto Carlo a Martina che ha replicato – “ed io ci sarei stata!”. Che sia l’inizio di una bella conoscenza?

Chi è Carlo, il single tentatore di Temptation Island 2024

Anche se Carlo, il single tentatore di Temptation Island 2024, è un volto noto di Uomini e Donne, il giovane si è raccontato ai microfoni di Witty Tv rivelando qualche della sua vita personale. “Ho 28 anni, vengo da Porto San Giorgio della Marche. Nella vita sono un imprenditore in ambito finanziario ed immobiliare” – ha detto Carlo che è un grande appassionato di palestra, corsa, nuovo ed escursionismo. Parlando, invece, del suo carattere ha detto: “so ascoltare, sono molto ematico, riesco a capire chi ho di fronte e la necessità”.

Alla domanda “come ti vedi tra 10 anni”, il bel Carlo non ha alcun dubbio: “mi vedo sposato con una famiglia e dei bambini e mi auguro di avere ancora i miei cari vicino. Quando pensi di essere cotto e finito è lì che devi spingere sul gas”. La sua partecipazione a Temptation è stata commentata anche dalla ex tronista Manuela Carriera sui social: “lo sapevo, sono contenta per lui!”.











