Carlo Conti “Non farei mai Tale e Quale Show Kids”/ “The Voice Kids? Mi piace perché Antonella Clerici…”

La puntata di oggi di Da noi a ruota libera, domenica 12 novembre, si è aperta con una lunga intervista a Carlo Conti, fresco del successo di Tale e Quale Show. Il conduttore toscano ha validi motivi per essere soddisfatto visto che l’ultima puntata del suo show ha registrato il 26% di share. E Francesca Fialdini, proprio partendo dal successo negli ascolti del suo programma, gli ha chiesto se non stesse pensando ad una versione di Tale e Quale Show Kids, ovvero con protagonisti i bambini. Carlo Conti, però, ha smentito categoricamente tale possibilità: “Non ci sarà mai la versione Tale e Quale Kids, in certi paesi esiste ma secondo me i bambini devono i bambini ma non dobbiamo mai portarli al livello i grandi mi piace lo Zecchino d’oro proprio perché la dimensione è quella dei bambini.”

Carlo Conti a Da noi a ruota libera ha rivelato che non farebbe mai Tale e Quale Show con i bambini. Tuttavia i programmi con i bambini in questi anni si sono moltiplicati: venerdì 24 novembre tornerà in onda Antonella Clerici con la seconda edizione di The Voice Kids mentre giovedì 16 novembre sarà Gerry Scotti a debuttare su Canale5 con una nuova versione di Io Canto dal sottotitolo Generation. Insomma, gli show con protagonisti i più piccoli si stanno moltiplicando e per questo Carlo Conti ha voluto fare una precisazione: “È bello il programma che fa Antonella perché comunque i bambini cantano ma fanno i bambini quando li devi trasformare e truccare in adulti a me non piace quindi per quanto mi riguarda non ci sarà mai la versione di Tale e Quale Kids”

Carlo Conti ospite a Da noi a ruota libera ha risposto alle varie domande sul privato di Francesca Fialdini. Innanzitutto ha rivelato che il suo più grande difetto è di essere troppo buono, poi ha ripercorso la sua carriera nel mondo delle radio prima e della tv dopo. Per lui le persone più importanti a cui deve dire grazie sono sostanzialmente tre: la madre che l’ha cresciuto da sola perché il conduttore di Tale e Quale Show ha perso il padre quando aveva solo tre anni, la moglie Francesca con la quale ha costruito una bellissima famiglia ed infine Guglielmo Marconi, l’inventore della radio.

Carlo Conti, infine, ha concluso la sua chiacchierata con Francesca Fialdini invitando tutti a mandare un messaggio al 45521 per la ricerca contro il Cancro: “Noi tutti conosciamo qualcuno che si è ammalto di tumore, ma negli ultimi anni noi conosciamo anche moltissime persone che sono guarite dal tumore. E questo è stato possibile solo grazie alla ricerca.”











