Tale e Quale Show – Il Torneo dei Campioni/ Diretta, imitazioni e vincitore: Claudio Lauretta ospite

Tale e Quale Show – Il Torneo dei campioni: anticipazioni e diretta

Venerdì 10 novembre, in prima serata su Raiuno, Carlo Conti conduce l’ottava ed ultima puntata della stagione di “Tale e Quale Show” che, anche quest’anno, ha confermato il proprio successo settimana dopo settimana. Giunta alla tredicesima edizione vinta da Gaudiano, la trasmissione della Rai torna in onda questa sera per un appuntamento assolutamente imperdibile e che regalerà ai telespettatori grande musica, ma anche tanto divertimento. Ad esibirsi dal vivo, sul palco di Tale e Quale Show, davanti alla giuria formata da Giorgio Panariello, Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Claudio Lauretta, che dopo essersi classificato 4° nel 2022, ricoprirà il ruolo di quarto giudice.

Lorenzo Licitra/ A Tale e Quale Show 2023 secondo classificato, riscatto al torneo?

Al termine della serata sarà eletto il campione del torneo di Tale e Quale show. A decretarlo sarà la giuria, ma anche il pubblico che potrà esprimere la propria opinione sui social tramite gli account Facebook e X: le tre esibizioni più ‘acclamate’ da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.

Valentina Persia, i figli e la morte di Salvo/ Lei:"È stato uno choc. Marternita? Non avvertivo quell'amore"

I concorrenti del Torneo dei campioni di Tale e Quale Show

I cinque concorrenti migliori di Tale e Quale Show 2023 e i migliori concorrenti della dodicesima edizione sono pronti a sfidarsi sperando di portare a casa la vittoria finale. Ad esibirsi, dunque, saranno: il vincitore Gaudiano, poi Lorenzo Licitra, Ilaria Mongiovì, Jasmine Rotolo e Ginevra Lamborghini della tredicesima edizione; Antonino, Andrea Dianetti, Elena Ballerini, Gil Rocca e Valentina Persia della dodicesima edizione.

Fuori gara, invece, ci sarà l’imperdibile performance di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che dovranno imitare gli Abba, insieme a un altro personaggio che si scoprirà nel corso della serata. Top secret, invece, le imitazioni dei concorrenti che si contendono la vittoria.

Maria Teresa Ruta "Lontana dalla tv non per mia scelta"/ "Paola Cortellesi? Ora si accorgono che è brava"

Come vedere in diretta streaming Tale e Quale show 2023

L’ottava ed ultima puntata di Tale e Quale show 2023 può essere vista in diretta televisiva su Raiuno a partire dalle 21.25, La trasmissione di Carlo Conti può, inoltre, essere vista in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA