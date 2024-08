Regolamento Festival di Sanremo 2025: tutte le novità tra Big in gara e Nuove Proposte

Cresce l’attesa per il Festival di Sanremo 2025, in programma dall’11 al 15 febbraio 2025, ma il pubblico può già gioire per la pubblicazione del regolamento ufficiale, disponibile dalla giornata di oggi e diffuso sul sito della Rai: cosa dovremo aspettarci dal nuovo Festival targato Carlo Conti? Quali sono le grandi novità introdotte dal nuovo conduttore e direttore artistico della kermesse? Scopriamo nel dettaglio come verrà strutturato, serata per serata, il 75° Festival della Canzone italiana.

Il Festival di Sanremo 2025 godrà di 24 Big in gara, ben 6 in meno rispetto ai 30 voluti da Amadeus nel corso dell’ultima edizione. Un taglio significativo che rientra in un piano ben definito da Carlo Conti: accorciare le serate e farle terminare non oltre l’una di notte, con successivo ritorno del Dopo Festival. Tra le novità c’è anche il ritorno delle Nuove Proposte (saranno 4 in totale), oltre ad una diversa gestione delle votazioni, con due novità che riguarderanno la serata delle Cover e la serata finale.

Iniziando dalla prima serata, quella del martedì, il pubblico ascolterà tutte le 24 canzoni in gara, che verranno votate dalla sola Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Nella seconda serata (quella del mercoledì) si esibirà la metà dei cantanti in gara; in questa circostanza entreranno in gioco le altre due Giurie simbolo del Festival, il televoto del pubblico e la Giuria delle Radio, che voteranno le 12 canzoni con un peso nelle votazioni pari al 50%. Il mercoledì, secondo il regolamento Festival di Sanremo 2025, segnerà anche il ritorno delle Nuove Proposte: 2 di loro si fronteggeranno in una prima semifinale e verrà annunciato il primo finalista, votato da tutte le giurie.

Regolamento Festival di Sanremo 2025: le novità per la quarta e quinta serata

Proseguendo con il regolamento del Festival di Sanremo 2025, la terza serata (quella del giovedì) sarà la fotocopia della seconda: come spesso avviene a kermesse già iniziata, il totale dei Big viene suddiviso in due metà perfette che si esibiscono in due serate consecutive. Il giovedì tocca così agli altri 12 Big in gara che non si sono esibiti il mercoledì e, inoltre, avrà luogo la 2° semifinale delle Nuove Proposte con tanto di annuncio del secondo “giovane” finalista.

Passando alla quarta serata del venerdì, spazio alle Cover: è da sempre uno dei momenti più attesi del Festival, in cui i Big in gara duetteranno con uno o più ospiti a scelta e proporranno, come di consueto, la Cover di una canzone italiana o internazionale. Ma come verranno valutate le Cover? A votare entreranno in gioco le tre giurie con la seguente tripartizione percentuale: Televoto del pubblico 34%, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33% e Giuria delle Radio 33%. Ma la novità interessante è che verrà stilata una graduatoria autonoma di serata, che non avrà alcuna influenza sulle votazioni delle precedenti serate: il primo classificato sarà semplicemente il vincitore della serata Cover ma le votazioni di serata, a differenza invece della precedente gestione targata Amadeus, non avranno alcun impatto sulla graduatoria finale del Festival, né tantomeno sull’elezione del vincitore. Inoltre, sempre il venerdì sera si terrà la finale per le Nuove Proposte tra i due finalisti e il pubblico scoprirà il “giovane” vincitore, eletto dalla giuria con il medesimo peso percentuale delle votazioni delle Cover.

La finale sarà come sempre il sabato nella quinta serata: stando al regolamento Festival di Sanremo 2025, i Big riproporranno nuovamente le 24 canzoni in gara votate dalle 3 Giurie con lo stesso peso (34%, 33% e 33%), e i risultati delle votazioni si sommeranno a quelli delle precedenti serate, determinando così una media percentuale delle votazioni. Carlo Conti ha però introdotto un’interessante novità relativa ai 5 Big che si piazzano nelle prime posizioni in graduatoria: dopo aver riproposto il proprio brano, infatti, le 3 giurie voteranno nuovamente i loro brani e il risultato sarà sommato a quelli ottenuti nelle altre serate. Dunque, a differenza degli anni precedenti con Amadeus al timone, i voti conquistati dai 5 finalisti fino a quel momento non verranno cancellati ma l’ultima votazione decisiva si aggiungerà a quelle delle precedenti serate (esclusa quella delle Cover, che fa serata a sé). Al termine dell’ultima votazione ufficiale, quella legata ai 5 Big ancora in gara, la nuova media percentuale stilerà la graduatoria conclusiva della kermesse con l’elezione del vincitore.