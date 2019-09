Carlo Conti/ “Non so se andrò da Amadeus al Festival di Sanremo” (Tale e Quale Show)

Carlo Conti è pronto per dare il via a Tale e Quale Show 2019 e tornare alla guida di uno dei programmi più popolari fra le famiglie italiane. Per quest’occasione introdurrà alcune novità, fra cui la volontà di anticipare una sorta di spin-off per il gran finale dell’edizione. “Ci permetterà di sperimentare dei non vip”, sottolinea a Leggo parlando dell’ultima puntata, che andrà in onda dopo una settimana di pausa e solo a conclusione della competizione ufficiale. “La nostra parola d’ordine è divertire e non finire tardi”, continua parlando dei valori delsuo programma, fra i preferiti anche dai bambini. Ed a proposito dei più piccini, Conti nega già la possibilità di poter condurre anche una versione dedicata ai giovanissimi talenti. “Non mi va di vedere i bambini che fanno i grandi”, dichiara infatti. Ecco perchè ha detto di sì invece allo Zecchino d’Oro, dove i piccoli concorrenti possono fare i bambini, senza doversi confrontare con il mondo degli adulti. Per il conduttore ci sarà anche la possibilità di ritornare a teatro al fianco degli amici Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni: l’appuntamento è previsto per il prossimo dicembre con tappa al Brancaccio di Roma.

Carlo Conti, Tale e Quale Show 2019: nessuna preoccupazione e…

Nessuna preoccupazione nella mente di Carlo Conti per il debutto di Tale e Quale Show 2019, anche se è inevitabile chiedersi, in modo scherzoso, se qualcuno arriverà a cadere dalle scale dello studio. Il cast scelto quest’anno annovera 13 concorrenti fisici, ma solo 12 effettivi visto che Gigi e Ross formeranno un unico partecipante pur essendo una coppia. “Qualcuno è più famoso, qualcuno un po’ meno, ma la forza del cast di Tale e Quale è questa”, dice il conduttore a Blogo. Per formare la squadra di quest’anno, ha pensato infatti a tutti i protagonisti che avrebbero potuto formare un unico coro, fatto di tanti talenti diversi, versatili ed eterogenei. Riguardo al Festival di Sanremo, Conti non assicura la sua presenza come ospite, anche se a condurlo sarà l’amico e collega Amadeus. “Farà bene e si divertirà, come ho avuto la fortuna di fare anche io”, aggiunge infine senza sbilanciarsi troppo sulla possibilità di andare a trovare Amadeus durante una delle dirette previste dalla kermesse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA