Carlo Conti rivoluziona Sanremo 2025: tornano Big e Nuove Proposte/ Meno canzoni e Dopofestival

Sanremo 2025, Carlo Conti annuncia le prime novità: torna la divisione tra Big e Nuove proposte

Carlo Conti è pronto a rivoluzionare il Festival di Sanremo 2025. Con l’addio di Amadeus al festival prima e alla Rai poi, il conduttore di Tale e Quale show torna alla conduzione della kermesse canora più attesa dell’anno e con una serie di idee da mettere in atto. Ne ha anticipata qualcuna nel corso della sua ospitata al Tg1 Mattina Estate del 13 giugno, condotto da Giorgia Cardinaletti che ha chiesto al conduttore le prime novità per Sanremo 2025.

Quelle che è pronto a portare in scena Carlo Conti per il prossimo Sanremo non sono delle vere e proprie novità quanto, invece, dei ritorni al passato, a partire dalla suddivisione tra Big e Nuove proposte. Nelle ultime tre edizioni, Amadeus ha permesso ai giovani si entrare direttamente in gara tra i Big, arrivando ad allungare il numero dei partecipanti fino a 30 e chiudendo la gara anche alle 2 di notte. Non sarà così per Sanremo 2025.

Carlo Conti annuncia: “Sanremo 2025 chiuderà all’una”

Ci sarà un vincitore per i Big e uno per le Nuove Proposte, ha ammesso Carlo Conti, spiegando che le due gare torneranno, dunque, ad essere distinte. Non ci saranno eliminazioni nel corso delle serate tra i Big in gara ma il numero di concorrenti in gara sarà minore, visto che l’idea del conduttore è quella di chiudere all’1 di notte. Dopo il Festival ci sarà però il ritorno del Dopofestival: “Siccome io ho un età – ha scherzato Conti su Rai1 – chiuderò verso l’una e poi ci sarà il Dopofestival“. Confermata, invece, la serata dedicata alle Cover, ma anche qui pare ci sarà qualche cambiamento. Carlo Conti immagina, infatti, due premiazioni: “La proclamazione della cover vincente e del duetto vincente“. Resta invece tutta da definire la questione ospiti: “Sogno Vasco Rossi”, ha detto Conti. E per la co-conduzione “Non ci ho ancora pensato“.











