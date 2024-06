Sanremo 2025, Alessandro Cattelan co-conduttore con Carlo Conti? “Per lui triplo ruolo”/ Rumor clamorosi

Alessandro Cattelan co-conduttore di Sanremo 2025, del Dopo Festival e non solo: indiscrezioni

Non c’è la certezza ma stando a quanto riporta il sempre attento e affidabile sito di Dagospia, Carlo Conti avrebbe fatto la sua scelta: ad affiancarlo alla conduzione del Festival di Sanremo 2025 ci sarà Alessandro Cattelan. Il padrone di casa di Da vicino nessuno è normale affiancherà come spalla Carlo Conti in una delle cinque serate e non solo, pare che a lui verrà affidata anche la conduzione del Dopo Festival ed inoltre un ruolo a Sanremo Giovani. Insomma un bel tris di impegni importanti.

Nel dettaglio, sul sito si legge che ‘Sanremo 2025 avrà uno spirito corale e celebrativo’ e dunque ci sarà anche ‘un ruolo per Alessandro Cattelan’ come co-conduttore di una delle serate. E c’è di più perché considerando che:

“Conti vorrebbe chiudere le cinque serate tra mezzanotte e mezzanotte e mezza, ipotesi che non fa fare i salti di gioia a Rai Pubblicità costretta a rinunciare a circa due ore piene di spot. Si starebbe pensando di riportare in onda il DopoFestival []. In pole position per la conduzione c’è, appunto, Alessandro Cattelan.” Ed infine “Cattelan sarebbe coinvolto anche a Sanremo Giovani, nella serata evento di dicembre e con un ruolo nella commissione che selezionerà i brani.” Insomma, non ha ottenuto la conduzione della kermesse canora ma se tali indiscrezioni vengono confermate si tratterebbe di una bella ricompensa.

Carlo Conti ha fatto la sua scelta: Alessandro Cattelan a Sanremo 2025? Gli altri nomi di co-conduttori/co-conduttrici

Di recente Alessandro Cattelan è stato ospite nell’ultima puntata de I migliori anni ufficialmente per lanciare nello show di Carlo Conti il suo nuovo programma Da vicino nessuno è normale. In molti però hanno notato uno scambio di battute che confermerebbe l’indiscrezione di Alessandro Cattelan co-conduttore del Festival di Sanremo 2025. Il conduttore di Tortona chiese al collega di allargare le braccia. “Fai così”, dice Cattelan simulando un gesto di saluto verso il pubblico, un modo per prendere le misure sul palco. “Niente, volevo vedere come stavamo in televisione insieme”, ha poi scherzato. Un siparietto che sui social è stato interpretato con pensando a “Sanremo 2025”. Non a caso i loro nomi circolano da mesi per il dopo Amadeus.

Ed infine, chi sono gli altri co-conduttori o co-conduttrici che affiancheranno Carlo Conti a Sanremo 2025? Smentita la presenza di Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, anche Stefano De Martino ha rivelato che non sarà un co-conduttore. Per quanto riguarda le presenze femminili, invece, si è fatto il nome di Elodie, Annalisa e Alessia Marcuzzi ma per il momento si tratta solo di indiscrezioni.











