Carlo Di Francesco, chi è il marito Fiorella Mannoia/ Viaggio “illuminante” a Cuba e l’amore per la cantante

Carlo Di Francesco è il marito di Fiorella Mannoia, ventisei anni più giovane di lei: scopriamo chi è e di cosa si occupa

Carlo Di Francesco, musicista, arrangiatore e produttore musicale di 42 anni, è una figura poliedrica nel mondo dello spettacolo, oltre ad essere il marito della celebre cantante Fiorella Mannoia. La sua carriera musicale ha attraversato un ampio spettro, suonando in tournée con artisti del calibro di Ornella Vanoni, Loredana Bertè, Edoardo Bennato e il compianto Alex Baroni. Insieme al fratello gemello Matteo, Carlo ha fondato un gruppo dedicato ad esplorare le radici della musica tradizionale cubana.

La sua passione per la musica lo ha portato a ricoprire il ruolo di professore nel talent show “Amici” di Maria De Filippi, prima di dedicarsi completamente alla sua carriera musicale, che ha portato avanti con grande impegno e dedizione. A soli 18 anni, Carlo Di Francesco ha intrapreso un viaggio verso Cuba, dove ha stabilito la sua residenza e ha studiato le percussioni afro-cubane presso l’Istituto Superiore d’Arte fino al 2010.

Il matrimonio celebrato durante il Covid per non pensare agli invitati

Oltre alla sua brillante carriera musicale, Carlo è anche uno sportivo appassionato, avendo praticato rugby a livello agonistico per diversi anni, dimostrando la sua versatilità e dedizione sia alla musica che allo sport. Nota è la sua storia d’amore con Fiorella Mannoia, con la quale ci sono ben ventisei anni di differenza. Nel periodo del covid, i due, hanno deciso di compiere il grande passo del matrimonio.

In un’intervista al Corriere della Sera, la coppia ha condiviso dettagli scherzosi sulla cerimonia, sottolineando la decisione di celebrare l’evento durante la pandemia per evitare di pensare agli invitati e a chi sarebbe rimasto escluso dalla lista. Oggi la storia tra Carlo Di Francesco e Fiorella Mannoia procede a gonfie vele, come ribadiscono i diretti interessanti nelle molteplici interviste che rilasciano ai media.

