Carlo Di Francesco, compagno Fiorella Mannoia/ “Il nostro segreto è giocare sempre”

Pubblicità

Carlo Di Francesco è il compagno di Fiorella Mannoia, la cantante ospite dello show live “Stasera Laura – Ho creduto in un sogno” di Laura Pausini trasmesso in replica martedì 21 aprile 2020 in prima serata su Raiuno. L’interprete è legata da tantissimi anni al musicista conosciuto dal grande pubblico per essere stato professore di canto all’interno della scuola del talent show Amici di Maria De Filippi. Carlo e Fiorella sono innamorati come non mai, nonostante per diversi anni abbiano deciso di nascondere la loro storia d’amore; una decisione in parte voluta per il carattere schivo e riservato di entrambi che hanno sempre cercato di tenere ben lontani i riflettori dalla loro vita privata e sentimentale. Non solo, la coppia forse ha voluto restare ben lontana dal mirino del gossip anche per la differenza di età: la Mannoia, infatti, ha ha 66 anni, mentre lui ha 40 anni; ben 26 anni di età tra i due, che però non ha impedito alla coppia di innamorarsi. “L’amore non ha età” verrebbe da dirsi guardando la coppia che sui social appare sempre complice e felice.

Pubblicità

Chi è Carlo Di Francesco, compagno di Fiorella Mannoia

Classe 1980, Carlo Di Francesco è nato ad Avezzano, comune italiano della provincia dell’Aquila. Sin da piccolo si appassiona al mondo delle sette grazie al padre; a soli 13 anni comincia a suonare la chitarra per poi studiare anche le percussioni. Successivamente frequenta l’ISA dove consegue un diploma e specializzazione in percussioni afro-cubane. All’età di 19 anni ritorna in Italia dove comincia a lavorare nel mondo della musica condividendo la scena con grandissimi artisti come Ornella Vanoni, Eugenio Finardi, Edoardo Bennato e Alex Britti. Non solo, l’esperienza e il talento portando Carlo a diventare anche produttore discografico; nello specifico lavora a quasi tutti gli album di Fiorella Mannoia e ad un disco di successo di Loredana Bertè. Durante i vari anni di collaborazione con Fiorella Mannoia scatta la scintilla e poi l’amore, un amore che la stessa raffinata interprete ha raccontato così durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “siamo aperti, non chiusi. Per questo non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”. Non solo, la Mannoia parlando del suo amore per Carlo ha rivelato: “il nostro segreto è giocare sempre. La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA