Carlo Di Francesco, fidanzato Fiorella Mannoia/ Musicista, ex coach di Amici, rugbista ma non solo…

Carlo Di Francesco è da anni il fidanzato della nota cantante Fiorella Mannoia. Sicuramente la rossa cantautrice è ben più conosciuta del suo compagno, ma anche questi vanta la sua discreta notorietà. Carlo, classe 1980 nato in provincia de L’Aquila, in Abruzzo, è infatti stato uno degli insegnanti della scuola di Amici di Maria De Filippi, ed inoltre, è un musicista di grande talento, specializzato nelle percussioni. La loro relazione è stata resa pubblica nel 2017, ufficializzata dalla stessa Mannoia, ma alle spalle vi erano già una decina di anni di fidanzamento. Una coppia che ha la musica nel sangue, anche perchè il padre di Carlo aveva ricchissima collezione di vinili, e una grande passione per la musica. Un ardore che è stato poi trasmesso al figlio, che ha iniziato a suonare per la prima volta all’età di 13 anni, prendendo in mano la chitarra e poi sedendosi dietro una batteria. A 18 anni ha quindi lasciato l’Italia per trasferirsi a Cuba, dove ha raffinato la sua tecnica studiando per un anno presso l’Instituto Superior de Arte le percussioni afro-cubane.

CARLO DI FRANCESCO, FIORELLA MANNOIA DISSE “NESSUNO MI HA FATTO SENTIRE COME LUI”

La sua principale attività attualmente è quella di produttore musicale, ma ha partecipato anche a numerose toruneé di artisti importanti come Alex Britti, Edoardo Bennato e Ornella Vanoni. Fra le curiosità, Carlo ha un fratello gemello di nome Matteo, che è anch’egli un musicista e insieme hanno formato un gruppo che suona musica tradizionale cubana, assieme a Giovanni Imparato e Raul Scebba. “Gli uomini con cui sono stata – aveva detto la Mannoia in un’intervista del 2017 al Corriere della Sera – non mi hanno mai fatta sentire così tanto bella, no. Forse da dieci anni a questa parte ho un fidanzato che me lo ricorda. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai. La vecchiaia non esiste“. Non si sa come i due si siano conosciuti per la prima volta, ma non è da escludere che centri anche in questo caso la musica, una sorta di leit-motiv della loro storia d’amore. Oltre al mondo delle note, Di Francesco ha giocato a rugby arrivando anche in nazionale, e lo stesso ha sempre spiegato che se non avesse sfondato nel mondo della musica, avrebbe dedicato anima e corpo alla palla ovale.



