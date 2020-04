Amici 2020 serale ha “Un senso”/ Video: Emma, Moro, Meta, Mannoia cantano Vasco Rossi

Quando Maria De Filippi chiama, il mondo della musica risponde. Durante la finale del serale di Amici 2020, vinta da Gaia Gozzi, la conduttrice ha regalato al pubblico un momento musicale davvero emozionante. Prima di dare inizio alla gara tra Giulia Molino, Gaia Gozzi, Javier e Nicolai, è stato trasmesso un fimato di due minuti in cui i grandi nomi della musica italiana hanno cantato insieme “Un senso” di Vasco Rossi. Non potendo avere nessun ospite in studio se non Romina Power e Al Bano che hanno regalato momenti d’imbarazzo, Maria De Filippi ha così chiesto ad alcuni dei cantanti italiani a cui ù più legata di realizzare quella che è diventata la sigla della finale del serale di Amici 2020 e che ha emozionato i telespettatori che hanno applaudito sia la conduttrice che i vari artisti.

AMICI 2020, DA EMMA A FABRIZIO MORO: I CANTANTI ITALIANI CANTANO VASCO

A rispondere all’appello di Maria De Filippi sono stati davvero in tanti. Oltre ad Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa, Giordana Angi, Irama, Alberto Urso ed Enrico Nigiotti, ovvero gli “Amici” di Maria, infatti, hanno partecipato all’iniziativa musicale della De Filippi anche Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Fabrizio Moro e Michele Bravi. Promozione a pieni voti per tutti gli artisti che hanno partecipato all’iniziativa musicale di Amici anche se, tra i più apprezzati, per il timbro di voce e per il modo d’interpretare il brano di Vasco, ci sono stati Emma Marrone e Fabrizio Moro. Ognuno dalla propria abitazione, dunque, alcuni degli artisti più amati e seguiti della musica italiana hanno dato vita ad un momento davvero emozionante.





© RIPRODUZIONE RISERVATA