Carlo Di Francesco, marito di Fiorella Mannoia/ “Lui è più vecchio di me perché…”

Carlo Di Francesco, il marito di Fiorella Mannoia: ventisei anni di differenza non sono mai stati un problema

Carlo di Francesco è l’amato marito di Fiorella Mannoia. L’ex insegnante di Amici, nonché produttore musicale, e la famosa cantante stanno insieme da quasi vent’anni e recentemente sono diventati marito e moglie. “Ci siamo detti: ‘perché no?’”, ha raccontato la cantante in un’intervista di qualche tempo fa al Corriere della sera, in cui ha parlato appunto del matrimonio con il suo compagno. “L’abbiamo fatto in periodo covid anche per evitare che qualcuno si offendesse per il mancato invito: eravamo in 8-10, niente paparazzi. Al ‘vuoi tu prendere’ ci scappava da ridere”. E adesso, scherza mostrando l’anulare con l’anello, “quando discutiamo posso minacciarlo: ‘guarda che divorzio’”.

Fiorella Mannoia non si è fatta spaventare dai ventiseienni che la separano da Carlo di Francesco e, non a caso, spesso ne ha tessuto le lodi, descrivendo l’uomo come il compagno di vita ideale. Per parecchio tempo, tuttavia, Carlo e Fiorella hanno deciso di tenersi al riparo dai riflettori del gossip e sono usciti alla scoperto dopo aver valutato attentamente la situazione.

“Mio marito Carlo ha 26 anni meno di me, ma è lui il vecchio di casa” ha ironizzato Fiorella Mannoia in una lunga ed interessante intervista rilasciata al magazine Oggi. La loro relazione, quindi, prosegue a gonfie vele e nessuno dei due ha mai pensato, in tutto questo tempo, di allontanarsi dall’altro. La Mannoia, ha proposito della sua storia d’amore con Di Francesco, ha sempre dichiarato che la loro coppia non si pone limiti di alcun tipo e che cerca invece di godersi al meglio le opportunità che la vita porta in dono.

Come ricordavamo, il quarantaduenne è diventato un professore di canto molto apprezzato durante la tredicesima edizione di Amici. Prima di approdare sul piccolo schermo, il marito di Fiorella Mannoia ha lavorato anche come polistrumentista in percussioni. L’amore per la musica è sbocciato durante un viaggio di studio a Cuba quando aveva compiuto 18 anni.











