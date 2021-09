Carlo Domingo è il fidanzato di Soleil Sorge?/ Un incontro con Gianmaria..

L’annuncio di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip fa scattare la caccia la fidanzato

Il Grande Fratello Vip 2021 ha annunciato sui social che questa sera Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi avranno modo di fare un incontro ma senza specificare di chi si tratta ma tutti pensano adesso che la persona in questione possa essere Carlo Domingo. Lui è il presunto fidanzato della bella ex corteggiatrice, colui che lei ha definito addirittura il possibile uomo della sua vita per quanto si sente affine e vicina al suo carattere, ma chi è e cosa fa nella vita?

Il cuore di Soleil batterebbe per un bell’imprenditore (a capo di una società di management molto famosa), lo stesso che quest’estate è finito sui giornali in alcune foto con lei per via di alcune vacanze di coppia che, però, i due non hanno mai confermato e smentito. Anche quando Soleil è entrata nella casa pensavamo fosse single ma all’improvviso sono venute a galla le sue parole cariche di apprezzamento per questo bel Carlo.

Carlo Domingo è il misterioso fidanzato di Soleil Sorge?

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Soleil ha parlato del misterioso fidanzato come di una persona che di nuovo l’ha portata a sentirsi amata e che le ha permesso di tornare a credere nell’amore. Ha ammesso di essere cotta di lui anche se è entrata nella casa pronta a tutto quello che potrebbe succedere. Una volta dentro, però, ha sentito crescere questo sentimento e la mancanza di questa persona la sta colpendo nel profondo tanto da sfogarsi con Francesca Cipriani: “Ho una persona fuori, il mio cuore ce l’ha sicuro e spero anche dall’altra parte. Mi fa sentire speciale, per la prima volta mi sono sentita tutelata, amata veramente.. Questo ragazzo è una persona come voglio io, mi rispetta tanto e ha dei gesti puri”. In casa qualcuno pensa che si tratti di una strategia (Sophie), questa sera scopriremo come andrà a finire.

