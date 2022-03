Carlo Galatà, fidanzato Nina Moric?/ “Medico con una grande passione per il fitness”

Carlo Galatà è il nuovo fidanzato di Nina Moric?

Nina Moric la modella ex compagna di Fabrizio Corona ha ritrovato l’amore con il chirurgo plastico originario di Catania? I due sono stati pizzicati insieme dal settimanale Chi che parla di un presunto flirt tra bellissima modella e showgirl smentendo così il ritorno con l’ex marito Fabrizio Corona. Tra la Moric e l’ex paparazzo ci sarebbe solo un rapporto di grandissimo affetto, ma non un legame di tipo sentimentale. La showgirl, infatti, ha ritrovato la serenità tra le braccia di Carlo Galatà, chirurgo plastico originario di Catania come conferma anche un post pubblicato proprio dal chirurgo sui social in cui è apparso in compagnia della Moric.

Ad accompagnare lo scatto una semplice didascalia: “Attimi”. Dallo scatto pubblicato i due sembrerebbero molto presi anche se la ex moglie di Fabrizio Corona non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito a questa sua nuova relazione.

Chi è Carlo Galatà: scopriamo qualcosa di più sulla sia vita personale

Ma chi è Carlo Galatà, il nuovo compagno di Nina Moric? Si tratta di chirurgo plastico originario di Catania che lavora tra Milano e Roma. Dai suoi profili social si percepisce che è un uomo molto attento alla cura del proprio corpo, appassionato di fitness e benessere, ma anche di viaggi. Non solo, su LinkedIn si descrive come “un medico italiano con una grande passione per il fitness” e anche 2″un buon comunicatore e molto socievole”.

Nessun ritorno di fiamma quindi tra Nina Moric e l’ex marito Fabrizio Corona. Diversi mesi fa l’agenzia Lapresse aveva rivelato che la coppia fosse tornata a vivere nell’appartamento milanese dell’ex paparazzo per il bene del figlio Carlos. A far pensare ad una rappacificazione tra i due anche uno scatto pubblicato da Corona su Instagram in compagnia dell’ex moglie in cui scriveva: “la vita vola. Ora è giunto il momento di viverla pienamente con tuo padre e tua madre uniti al tuo fianco”.

