“Carlo III non arriverà a incoronazione”/ Profezia Nostradamus choc: “regno breve”

Il regno di Re Carlo III sarà breve. O almeno è quello che sostiene una delle varie interpretazioni di una profezia di Nostradamus, questa volta a cura dello scrittore Mario Gilbert Priester-Reading. Il nuovo sovrano potrebbe infatti non arrivare neanche a vedere la sua stessa incoronazione, che avverrà il 6 maggio 2023. Le profezie di Nostradamus fanno tremare i royal inglesi, perché Reading nel 2005 aveva interpretato alcuni versi di una profezia mostrando come Elisabetta II sarebbe morta nel 2022 a 96 anni, un fatto che poi si è avverato. Ora spunta una nuova profezia dedicata al nuovo sovrano.

Gli astrologi e gli indovini inglesi, interpellati dalla stampa britannica, hanno confermato che “l’oroscopo del nuovo sovrano è un disastro”, come riferisce anche la rivista Nuovo, e che il suo regno potrebbe durare davvero poco o addirittura concludersi prima della sua incoronazione. Secondo la sensitiva Jasmine Anderson o l’astrologa Jessica Adams, sentite dal quotidiano Daily Express sulla questione, “non c’è dubbio che Carlo sia tagliato per il ruolo di re. Si è preparato tutta la vita per questo”. Però, “leggendo a fondo i tarocchi, potrebbe pure portare a termine la sua incoronazione e avere successo. Ma il suo non sarà comunque un lungo regno”. E il motivo potrebbe essere legato alla mai dimenticata Lady Diana.

Re Carlo III e la profezia di Nostradamus: “il 5 febbraio sarà data critica per monarchia”

Re Carlo III colpito da una profezia di Nostradamus. O meglio, dall’interpretazione che ne ha fornito lo scrittore britannico Mario Gilbert Priester-Reading, morto nel 2017. “Lady Diana è ancora nei cuori e nelle menti della gente – ha affermato la sensitiva Jasmine Anderson, intervistata dal quotidiano Daily Express – E non a caso, ancora dopo tutto questo tempo, continua a mettere in ombra Carlo e Camilla”. La medium ha quindi ipotizzato che re Carlo III potrebbe abdicare in favore dell’attuale principe William per salvaguardare l’immagine pubblica e la solidità del suo legame con la regina consorte Camilla.

L’astrologa Jessica Adams, sempre alle pagine del Daily Express, ha individuato una data critica per il regno di re Carlo III. “Le prime serie domande sull’incoronazione verranno poste domenica 5 febbraio 2023” ha affermato, consultando gli astri per l’anno venturo. Questa non è certo la prima profezia che riguarda Carlo III, perché alcuni versi di Nostradamus erano già stati interpretati per affermare che “un uomo lo rimpiazzerà, uno che mai si sarebbe aspettato di divenire re”.











