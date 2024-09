Martina De Ioannon tronista a Uomini e Donne, arriva la reazione di Carlo Marini: “Non voglio parlare male di nessuno”

Ieri si è svolta la seconda registrazione di Uomini e Donne della stagione ed è stata svelata la quarta tronista: Martina De Ioannon. La giovane romana è nota soprattutto per aver partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island in coppia con il fidanzato Raul Dumitras, i due si lasciarono e Martina iniziò una breve frequentazione con il tentatore Carlo Marini che naufragò dopo poco. Ma come hanno reagito Raul Dumitras e Carlo Marini alla notizia? Mentre il suo ex fidanzato tace, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha rotto il silenzio in una live si Instagram ieri sera con Simone Dell’Agnello (anche lui single a Temptation Island 2024)

Ecco nel dettaglio cos’ha detto Carlo Marini su Martina De Ioannon tronista a Uomini e Donne: “Facciamo i duri ma in realtà siamo pezzi di pane. Rispondo sulla questione perché è giusto…. Qualcuno ha scelto altro e va bene così, non parlerò mai male di nessuno. La vita va avanti”. Mentre sulla sua situazione sentimentale, se attualemente è single o ha una fidanzata Carlo Marini ha rivelato: “Se sono innamorato? Sì, del cane. […] Nella vita faccio fatica a legarmi e non sono molto social, sono un tipo riservato. Mi attacco molto alle persone, quando mi lasciano qualcosa. Sto bene ora, amo la mia quotidianità.”

Carlo Marini e Martina De Ioannon perché è finita? Lui rompe il silenzio: “Fatte delle scelte”

Sempre durante la diretta Instagram, Carlo Marini ha rotto il silenzio rivelando perché è finita con Martina De Ioannon: “Io e Martina ci abbiamo provato, usciti dal programma eravamo in una bolla, non sapevamo se potesse funzionare tra noi. Io ho vissuto la situazione con tutto me stesso, poi sono state fatte delle scelte” e subito dopo ha aggiuno che Temptation Island è stata una bellissima esperienza ma è ormai un capitolo chiuso ed è necessario andare avanti. Nel frattempo ieri l’esperta di gossip Deianira Marzano ha svelato un retroscena sull’ex volto di Temptation Island: pare che abbia reagito male alla notizia di Martina De Ioannon sul Trono Classico di Uomini e Donne perché anche lui ambiva a quel posto.