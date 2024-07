Carlo Marini tronista di Uomini e Donne dopo Temptation Island 2024?/ Esplode il gossip sul suo ritorno

Uomini e Donne 2024, Carlo Marini tronista? Esplode il gossip sul tentatore di Temptation Island

Questa sera torna in onda una nuova puntata di Temptation Island 2024 e dalle anticipazioni si scopre che ci saranno dei risvolti inaspettati. E tra le varie coppie che hanno deciso di mettersi in gioco c’è anche quella formata da Martina e Raul, sempre più in crisi dopo che la giovane ha iniziato a flirtare con il single Carlo Marini. Quest’ultimo però non è un volto sconosciuto per i telespettatori di Canale5 perché in passato è già stato corteggiatore ad Uomini e Donne.

Teresa Langella e gli abusi subiti dal chirurgo: "Confido nella legge"/ "La mia esperienza è stata un orrore"

Ed adesso grazie al suo ruolo a Temptation Island 2024 sui social in tantissimi stanno chiedendo a gran voce che ci sia anche Carlo Marini tronista della nuova edizione di Uomini e Donne 2024. Il 28enne marchigiano viene acclamato per il suo carattere schietto e diretto e nel reality dei sentimenti ha dimostrato anche di essere un ragazzo maturo e profondo oltreché, è forse è questa la caratteristica più evidente, bellissimo. Insomma Maria De Filippi deciderà di dargli un’altra possibilità affidandogli un Trono accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti? Non resta che attendere.

Ursula Bennardo contro l'ex Sossio Aruta: "Ha bisogno di attirare attenzione"/ Poi svela divieto sulla figlia

Carlo Marini dopo Temptation Island 2024 ritorna a Uomini e Donne? L’esperienza flop con Manuela Carriero

Prima di sbarcare nel villaggio di Temptation Island 2024 come tentatore, Carlo Marini è stato un corteggiatore della scorsa stagione di Uomini e donne. Nel dettaglio ha corteggiato Manuela Carriero che, a sua volta, anche lei precedentemente aveva partecipato a Temptation Island. Il 28enne in veste di corteggiatore, dopo poche esterne con Manuela Carriero, ha preferito lasciare il programma perché non provava un vero interesse per Manuela Carriero che ha poi lasciato la trasmissione senza scegliere. Nel reality condotto da Filippo Bisciglia si è avvicinato molto a Martina ma si sa che in questo caso potrebbe solo interpretare un ruolo e, qualora tra i due non scattasse la scintilla finito il programma, sarebbe single ed adatto a partecipare come tronista a Uomini e Donne 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA