Martina e Carlo Marini sempre più vicini a Temptation Island 2024/ Arriva segnalazione: “A lui non piace lei”

Temptation Island 2024, Carlo Marini finge con Martina De Ioannon? “Non credo sia interessato”: la segnalazione

Nella terza puntata di Temptation Island 2024 Raul ha assistito amareggiato e deluso all’avvicinarsi sempre più tra la fidanzata Martina e il single Carlo Marini. Dumitras ha visto dei video in cui la sua fidanzata in lacrime dichiarava alle altre ragazze di essere in piena crisi. E non è tutto perché anche il tentatore di Temptation Island 2024 Carlo Marini durante una chiacchierata con Martina e le altre ragazze ha confessato che se lei non fosse fidanzata ci proverebbe con lei.

A questo punto, però, è arrivata una segnalazione su Carlo Marini, tentatore di Temptation Island 2024 che si è molto avvicinato a Martina De Ioannon. Secondo Lorenzo Pugnaloni, infatti, giornalista che segue da vicino Uomini e Donne e tutti i suoi protagonisti si è detto convinto che Carlo non sia interessato a Martina: “Su Carlo non penso che a lui piaccia lei” Mentre sulla coppia ha confessato: “Posso dire di aver rivalutato Raul? A prescindere dal lato possessivo (che sicuramente dovrà smussare), penso sia tra i migliori fidanzati. Di Martina non so, se fa ciò solo per avere una reazione penso che sbagli di grosso.” Ovviamente si tratta solo del parere del giornalista ma tuttavia il suo punto di vista è interessante e condiviso da molti utenti sul web: Carlo Marini finge con Martina De Ioannon?

Martina De Ioannon flirta con Carlo Marini: è crisi con Raul Dumitras a Temptation Island 2024

A Temptation Island 2024 Martina è sempre più vicina al single Carlo Marini e dichiara in lacrime alle altre ragazze di essere in piena crisi: “Devo capire delle cose dentro di me. Ho paura di scoprire delle cose che non avrei dovuto scoprire” E subito dopo parlando con Carlo confessa: “Mi spaventa tutto, di me con te soprattutto di lui no. Io non è che non sono sicura ma mi manca ok però non sono afflitta. Devo capire se avevo bisogno di spazio e se mi manca. Devo capire se sono menefreghista per il suo carattere o per altri motivi” e lascia intendere di essere attratta da Carlo. Tuttavia sarà proprio quest’ultimo a lasciarla andare e concludere tranchant: “Io penso che tu uscirai con lui.” E sempre Carlo, inoltre, confessa apertamente che se Martina si lasciasse lui ci proverebbe con lei senza problemi. Tuttavia Martina, contraddicendo i suoi atteggiamenti dichiara che di considerarsi anche innamorata di Raul e che vuole uscire dal programma insieme a lui. Guardando i video con questi atteggiamenti Raul è scoppiato a piangere.











