Carlo Mezzano, chi è il marito di Minnie Minoprio/ “Lui aveva una band, ci siamo frequentati un po’ e…”

Carlo Mezzano, chi è il marito di Minnie Minoprio: il matrimonio nel 1984

Carlo Mezzano è il marito di Minnie Minoprio, showgirl e attrice nonché icona televisiva degli anni ’70. La coppia sarà oggi pomeriggio nel salotto de La volta buona su Rai 1 dove, ospiti di Caterina Balivo, festeggeranno in diretta i loro 40 anni di matrimonio. Il loro amore è nato dopo la rottura della Minoprio con l’ex marito, il costruttore romano Giorgio Ammanniti. La coppia si conobbe nel 1962 e rimase sposata fino al 1973, e dal loro matrimonio nacque il figlio Giuliano.

La separazione con Ammanniti avvenne nel 1973 e, in seguito, Minnie Minoprio conobbe Carlo Mezzano, musicista di professione, e si sposò con lui nel 1984. La coppia ha da sempre condiviso la passione per la musica e lo spettacolo nel corso degli anni. Dopo che la showgirl si avvicinò al jazz, cantando con gruppi italiani ed internazionali, la coppia fondò a Roma il Cotton Club, un locale di musica vintage alla moda.

Minnie Minoprio e l’incontro con Carlo Mezzano: “Ho fatto la fuitina“

Sebbene Carlo Mezzano sia poco avvezzo ai riflettori televisivi e dello spettacolo, Minnie Minoprio ha spesso parlato in forma pubblica del loro grande amore. In un’intervista rilasciata a Uno Mattina Estate nel luglio 2023, la coppia ha rivelato: “Siamo insieme da 52 anni”. La showgirl, ricordando la sua precedente situazione sentimentale, ha raccontato: “Io ho un figlio con un altro marito, noi non abbiamo figli ma siamo una famiglia allargata. Mio figlio mi ha regalato due nipoti e io sono per loro la nonna che abbraccia tanto”.

Il primo incontro con Mezzano è avvenuto tanti anni fa: “Lui aveva una band a Manduria, in Puglia, ci siamo frequentati un po’ e dopo un paio d’anni…. lui era piccolo”. Il musicista, nel corso di quell’intervista, aveva aggiunto: “Io all’epoca avevo 21 anni, ma per due anni ci siamo incontrati senza alcun interesse”. La scintilla è poi scattata con il botto, ha dichiarato la Minoprio: “Io ho otto anni in più di lui. Mi son separato da mio marito, sono scappata di casa, ho fatto la fuitina“.











