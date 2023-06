Carlo Motta, fidanzato di Helena Prestes, sbarca a l’Isola?/ “Sorpresa romantica” e indizio social

Carlo Motta sbarca a l’Isola dei Famosi 2023 per una sorpresa alla fidanzata Helena Prestes?

Una romantica sorpresa è in arrivo per Helena Prestes nella puntata dell’Isola dei Famosi del 5 giugno 2023, e cosa c’è di più romantico che incontrare il proprio fidanzato Carlo Motta arrivato per lei in Honduras? Le anticipazioni della nuova diretta non danno indizi su cosa accadrà questa sera, tuttavia sembra essere lo stesso Carlo a svelare la sua presenza in Honduras.

Il bel modello, che in più occasioni è stato ospite di Ilary Blasi in studio, questa sera non ci sarà perché, guarda caso, partito per una destinazione tropicale. Non è dato sapere quale, perché nelle foto pubblicate da Carlo Motta su Instagram, attraverso delle stories, non è taggato alcun luogo specifico, come invece fatto nei precedenti viaggi di piacere.

Carlo Motta in Honduras per riabbracciare Helena? L’indizio social

E se le foto nel luogo tropicale sconosciuto non bastassero come indizio, va notato come in una di queste Carlo Motta si sia immortalato sotto una palma piena di cocchi; un’allusione che appare insomma molto chiara su dove lui sia ora. Dunque è molto probabile che questa sera Helena abbia l’occasione di incontrare il suo fidanzato e trascorrere insieme a lui una notte su Playa Fantasma, come già hanno avuto occasione di fare prima di lei altri naufraghi con parenti/compagni/amici.

Magari proprio sotto le stelle della bellissima Isola, Carlo Motta dichiarerà a Helan Prestes ciò che ha già ammesso in diretta televisiva: ovvero di essere innamorato di lei e convinto che sia la donna della sua vita.

