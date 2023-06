Carlo Motta sorprende Helena Prestes con un anello all’Isola dei Famosi/ “Vuoi essere la mia fidanzata?”

Isola dei Famosi 2023, Helena Prestes riabbraccia Carlo Motta

Attimi di grande emozione per Helena Prestes all’Isola dei Famosi 2023. La naufraga, dopo lunghe settimane di distacco, ha infatti riabbracciato Carlo Motta, colui che sinora è stato indicato a tutti gli effetti come suo fidanzato ma che ufficialmente (e fino a questa sera) ancora non lo era. Il ragazzo è volato in Honduras per dedicarle una sorpresa speciale: un anello e una proposta di fidanzamento. La preziosa sorpresa è stata nascosta in uno scrigno in fondo al mare: compito della naufraga, in diretta, è stato quello di trovarlo nel giro di due minuti.

La missione è riuscita e Helena sfoggia raggiante l’anello, prima di intravedere il suo Carlo a riva e correre verso di lui per riabbracciarlo. “Due settimane e poi ti riempio di coccole“, le tenere parole del ragazzo, mentre la modella brasiliana si lascia andare fra le sue braccia in preda alla gioia, e anche con un velo di commozione.

Grande emozione in diretta: “Vuoi essere la mia fidanzata?“

Ma per Helena Prestes c’è una proposta molto importante, per decretare il loro futuro insieme. Carlo Motta, infatti, è venuto in Honduras con un’idea ben precisa. Inizialmente la naufraga dell’Isola dei Famosi 2023 ha subito mostrato l’anello al dito, scatenando il commento ironico di Ilary Blasi: “Lei l’anello già se l’è messo, però se vuoi aggiungere qualcosa…“. Helena così si toglie il gioiello dal dito e lo consegna alla sua dolce metà. “Fa tutto da sola” commenta ancora la conduttrice con sarcasmo.

Alla fine, la domanda solenne da parte di Carlo Motta: “Vuoi essere la mia fidanzata?“. La modella risponde di sì e, con un urlo di gioia, lo abbraccia con grande trasporto. La coppia non stava ufficialmente insieme e non si erano mai realmente definiti “fidanzati”: da questa sera, però, il loro amore è sancito dalla solenne richiesta. “Quando tornerai a casa ti riempirò di coccole, starai benissimo e ti coccoleremo tutti quanti. Tutte le persone che ti vogliono bene ti stanno amando tantissimo“, la promessa del ragazzo ad Helena.











