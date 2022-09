Carlo Ponti, chi è il marito di Sophia Loren/ Lei: “mi ha insegnato tutto, mi ha capita”

Chi è Carlo Ponti e l’incontro con Sophia Loren

Carlo Ponti è il marito di Sophia Loren. Un grande amore suggellato anche dalla nascita di due figli Carlo Ponti Jr ed Edoardo, ma terminato presto per via della morte del produttore cinematografico. “Mi ha illuminato l’esistenza, in tutti i sensi. Purtroppo, l’ho perso nel 2007, troppo presto” – ha detto l’attrice Premio Oscar che è stata legata al suo Carlo dal 1966 fino al 2007. L’incontro tra i due è stato magico e sin dall’inizio Sophia è rimasta colpita dal fascino di Carlo. “Era un uomo importante e aveva un’aria affascinante. Mi ha consolata perché sono arrivata seconda al concorso di bellezza, ma non ce n’era bisogno, ero felicissima” ha racconto l’attrice al programma di interviste condotto da Raffaella Carrà su Rai 3.

Non sono mancati i problemi tra i due per la differenza d’età: all’epoca Sophia aveva soli 16 anni, mentre Carlo 37. Una differenza di età enorme considerando l’epoca. Nonostante ciò i due sono andati oltre le chiacchiere e le polemiche credendo sin dall’inizio nel loro amore. E alla fine il tempo ha dato loro ragione.

Sophia Loren e la storia d’amore con il marito Carlo Ponti

L’amore tra Carlo Ponti e Sophia Loren è andato oltre. Oltre il pregiudizio e il chiacchiericcio dei tempi, visto che i due si sono ritrovati al centro del gossip dell’epoca per la differenza d’età. La Loren non ci ha dato peso e ha seguito il suo cuore sposando l’uomo della sua vita. Dal primo incontro al matrimonio fino alla nascita dei suoi due figli: Sophia e Carlo si sono amati tantissimi.

Ricordando il primo incontro con il produttore cinematografico ha rivelato: “mi ha invitata a colazione e abbiamo iniziato il nostro amore ridendo perché cercavo di mangiare la bistecca con un cucchiaio. Mi ha insegnato tutto”. Il rapporto con Carlo è stato importantissimo anche dal punto di vista professionale come ha sottolineato proprio l’attrice: lui mi ha capita, non sarei mai stata quella che sono oggi se non lo avessi incontrato. Non sapevo cosa stessi facendo, non ero un’attrice”.

