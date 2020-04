Carlo Romano, il “brutto” a spasso nel tempo/ Difficoltà nei rebus (Ciao Darwin)

Pubblicità

Carlo Romano è uno dei protagonisti della nuova puntata di “Ciao Darwin 8 – Terre Desolate“, lo show condotto da Paolo Bonolis e trasmesso in replica con grandissimo successo e seguito il sabato sera su Canale 5. Il 33enne romano ha partecipato nella sfida tra il mondo dei “brutti” contro il mondo dei “belli” facendosi conoscere durante la prova “viaggio nel tempo”. Carlo, rappresentante del mondo dei “brutti” viene selezionato durante la puntata da Madre Natura e sin dal primo momento ha divertito il pubblico in studio e da casa. Il 33enne romano ha esordito dicendo “accetto la prova” con Paolo Bonolis che a gran voce sottolineava: “Carlo non devi accettare la prova, sei obbligato a farla. Non è la prova di coraggio“. La sua presenza nella prova “viaggio nel tempo” ha tanto divertito il pubblico, anche se in alcuni momenti il concorrente è stato oscurato dall’avversaria Myrea Stabile, rappresentante del mondo dei “belli”. Il 33enne romano, infatti, dopo aver dato prova di sapere in ambito storico e geologia, ha incontrato non poche difficoltà in occasione di alcuni rebus.

Carlo Romano vincitore della miglior performance di Ciao Darwin

Nonostante la sconfitta nella prova “viaggio nel tempo” nella puntata “brutti” contro “belli”, Carlo Romano ha lasciato il segno. Il 33enne timido di Roma, infatti, ha trionfato durante la competizione dei Premi Award – Ciao Darwin 2019. L’uomo, infatti, ha trionfato nella categoria “miglior performance di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate”, un riconoscimento che è stato consegnato proprio dalle mani del padrone di casa Paolo Bonolis al rappresentante della categoria brutti. “Ringrazio tutto lo staff di Ciao Darwin, grazie a tutti” ha detto Carlo, mentre Paolo Bonolis lo esorta a dire qualcosina in più al pubblico arrivando perfino a suggerirgli le parole. “Porto tante esperienza, allegria e divertimento qui con voi. La mia vita prenderà un’altra dimensione, adesso con questo premio tra le mani posso dirvi che…” dice il concorrente con grande timidezza portando a casa l’ambitissimo riconoscimento!



