Carlo Sainz, vicino il rinnovo di contratto con la Ferrari?/ “Vorrei continuare ancora molti anni…”

Carlos Sainz ‘si vede’ ancora in Ferrari: “Mi conoscono, sanno di cosa sono capace…”

I motori sono ancora freddi ma la nuova stagione di Formula 1, sponda Ferrari, è già partita ma su un fronte che non riguarda la competizione in senso stretto. A tenere banco – come riporta il Corriere della Sera – sono i rinnovi di Carlos Sainz e Charles Leclerc; entrambi in scadenza, con il primo che vede il termine al concludersi della prossima stagione.

"Michael Schumacher c'è, ma non è più quello di prima"/ F1, Jean Todt: "Non mi manca perché..."

“Alla Ferrari mi conoscono, leggono le telemetrie, sanno di cosa sono capace. Vorrei continuare lì ancora molti anni”. Queste le parole di Carlos Sainz ad un evento organizzato dal suo sponsor – Estrella Galicia – a Madrid, in relazione all’attuale situazione contrattuale prossima alla scadenza. “Non sono il tipo da un anno soltanto, quello sono speculazioni. Sento la stima di Fred e del team e prolungherà se continuerà a sentirla…”. Prosegue così il pilota – come riporta il quotidiano – sottolineando come la sua volontà sia quella di proseguire con l’attuale scuderia, chiaramente laddove la fiducia si dimostri ancora reciproca.

Alberto Antonini, morto l'ex ufficio stampa Ferrari/ Aveva 62 anni, era ricoverato al Sant'Orsola

Carlos Sainz lancia la sfida alla Red Bull: “Per il 2024 voglio almeno due vittorie…”

Sempre all’evento di Madrid – come riporta il Corriere della Sera – Carlos Sainz ha spiegato: “Per il 2024 voglio almeno due vittorie. Per lottare per il Mondiale contro la Red Bull serve un passo davvero grande…”. Dunque, a prescindere dai discorsi sul rinnovo di contratto con la Ferrari, il pilota è già proiettato ai prossimi traguardi con particolare attenzione al confronto diretto con Max Verstappen.

“Max quest’anno è andato al 100% solo quando ne aveva bisogno; ed è quello che mi spaventa di più”. Si prospetta dunque una stagione di F1 avvincente con un possibile dualismo tra Ferrari e Red Bull; con Carlos Sainz che probabilmente confida nella possibilità di vivere la competizione non solo da protagonista ma anche con la garanzia di un prolungamento di contratto che varrebbe come ulteriore iniezione di fiducia reciproca.

FIA, la rivolta dei team dopo l'accusa a Susie Wolff/ "Ora Domenicali ha più poteri di Ben Sulayem"

© RIPRODUZIONE RISERVATA