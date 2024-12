CLASSIFICA FORMULA 1 2024: SI DECIDE AD ABU DHABI!

La classifica Formula 2024 vive oggi, domenica 8 dicembre, la sua ultima e definitiva evoluzione: alle ore 14:00 di casa nostra si corre il Gp Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina ed è dunque tempo di esprimere l’ultimo verdetto, perché il Mondiale piloti è già stato assegnato a Max Verstappen, per la quarta volta consecutiva e assoluta, ma il titolo costruttori sarà deciso all’ultima gara e l’hype è altissimo almeno per quanto riguarda l’Italia, visto che una delle due scuderie a giocarselo è la Ferrari. La Rossa deve inseguire: grazie ai risultati conseguiti in Qatar ha comunque ridotto il suo svantaggio a 21 punti nei confronti della McLaren.

In quella che sarà l’ultima gara di Carlos Sainz a Maranello, la Ferrari spera ovviamente di coronare il lungo inseguimento nella classifica Formula 1 2024 e portare a casa un titolo che manca da ben 16 anni: non sarebbe affatto una magra consolazione ma un Mondiale costruttori da festeggiare, un risultato eventualmente straordinario anche per quelle che erano le scuderie concorrenti e il modo in cui si era aperta la stagione. Ora è dunque il momento di fare i calcoli per capire in che modo la Ferrari possa vincere questo titolo, per questo motivo analizziamo meglio la classifica Formula 1 2024 verso il Gp Abu Dhabi.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: I CALCOLI PER LA FERRARI

Nella classifica Formula 1 2024 la Ferrari deve recuperare 21 punti alla McLaren, mentre la Red Bull è già fuori dai giochi: attenzione anche alle lotte “interne” che possono influire, perché Charles Leclerc tiene molto al secondo posto del Mondiale piloti e si trova solo a -8 da Lando Norris mentre Sainz può soffiare la quarta posizione a Oscar Piastri, anche se parte da -19. I punti a disposizione sono 44, contando ovviamente quello del giro veloce: al momento le due scuderie hanno 5 vittorie a testa ma la Ferrari potrebbe fare la sesta e dunque dovrebbe “solo” pareggiare i punti della McLaren, scopriamo in che modo potrebbe farlo.

Qualora la Rossa dovesse fare doppietta prendendosi anche il giro veloce, la McLaren non dovrebbe fare più di 23 punti: ipotizzando uno dei due piloti in terza posizione, l’altro dovrebbe arrivare sesto o fare peggio, mentre quarto e quinto posto della scuderia di Woking garantirebbero il Mondiale costruttori alla Ferrari, che ovviamente oggi dovrà cercare alleati in Red Bull e Mercedes. Diverso e più complicato il discorso con una Rossa seconda e terza, come ipotesi: a quel punto, la McLaren si accontenterebbe di 13 punti che arriverebbero anche solo con la vittoria, oppure un quarto e un decimo posto. Insomma: difficile, ma la classifica Formula 1 2024 non è ancora chiusa.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 429

2. Lando Norris (McLaren) 349

3. Charles Leclerc (Ferrari) 341

4. Oscar Piastri (McLaren) 291

5. Carlos Sainz (Ferrari) 272

6. George Russell (Mercedes) 235

7. Lewis Hamilton (Mercedes) 211

8. Sergio Pérez (Red Bull) 152

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 68

10. Nico Hulkenberg (Haas) 37

11. Pierre Gasly (Alpine) 36

12. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 30

13. Lance Stroll (Aston Martin) 24

14. Esteban Ocon (Alpine) 23

15. Kevin Magnussen (Haas) 16

16. Alexander Albon (Williams) 12

17. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12

18. Oliver Bearman (Ferrari/Haas) 7

19. Franco Colapinto (Williams) 5

20. Guanyou Zhou (Kick Sauber) 4

21. Liam Lawson (Racing Bulls) 4

MONDIALE COSTRUTTORI

1. McLaren 640

2. Ferrari 619

3. Red Bull 581

4. Mercedes 446

5. Aston Martin 92

6. Alpine 59

7. Haas 54

8. Racing Bulls 46

9. Williams 17

10. Kick Sauber 4