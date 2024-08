Carlo Tacchini proprio in questi istanti è alle prese con la finale di canoa C2 500 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024: una nuova opportunità per l’Italia di portare a casa una lucente medaglia e, ovviamente, non possiamo che fare il tifo per lui. Il campione avrà certamente dalla sua il supporto ancor più importante degli affetti e in particolare della sua fidanzata, Beatrice Scartezzini.

Lucrezia Magistris, chi è il fidanzato Oscar Reyes Martinez?/ Da Cuba all’Italia per amore (e per lo sport)

Le divinità dello sport perdoneranno chi è curioso di conoscere anche gli aspetti legati alla vita privata e sentimentale degli atleti impegnati alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sul conto di Carlo Tacchini, data la sua discrezione, non emergono particolari curiosità ma sappiamo – spulciando il suo profilo Instagram – che vive una tenera liaison con la fidanzata Beatrice Scartezzini. L’ultimo scatto risale allo scorso 2 maggio e colpisce la didascalia con un vero e proprio cuore come emoticon forse per rappresentare in maniera quanto più eloquente possibile l’amore che li lega.

Diretta Francia Germania/ Streaming video Rai: semifinale show! (basket Olimpiadi Parigi 2024, 8 agosto)

Beatrice Scartezzini, la fidanzata di Carlo Tacchini: anche lei primeggia nel mondo del canottaggio

Sul conto di Beatrice Scartezzini – fidanzata di Carlo Tacchini – sono reperibili diverse curiosità e informazioni da riportare. Dal suo profilo Instagram emergono alcune delle sue passioni: i viaggi, gli studi ma soprattutto la medesima passione della sua dolce metà. Anche la fidanzata di Carlo Tacchini è fiore all’occhiello del canottaggio italiano e nella sua carriera vanta la partecipazione a diverse competizioni di spicco, tra cui gli Europei e i Mondiali. Ovviamente, non mancano gli scatti in compagnia del suo fidanzato tra baci, gare condivise, e tanto amore.