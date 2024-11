Carlo Verdone, chi è l’attore romano per eccellenza

Simbolo del cinema romano e della romanità, Carlo Verdone è figlio di Mario Verdone e Rossana Schiavina: la mamma è sempre stata definita dall’attore come la donna più importante della sua vita, quella che ha lasciato un vuoto immenso nella sua esistenza dopo la morte, arrivata nel 1984, quando aveva solamente 59 anni.

Rossana, infatti, stava male: aveva una malattia neurologica che dal figlio è stata scritta come un incubo che l’ha strapata via da suo figlio e da suo marito. “Mi chiedevo perché proprio a lei, l’ultima persona al mondo che meritava quella tortura” ha spiegato Carlo Verdone in più di un’occasione. Una perdita, quella della mamma, che ha segnato in maniera importante la vita dell’attore romano, che non perde mai occasione di ricordarne la memoria.

Carlo Verdone, la vita privata dell’attore. Un matrimonio e due figli ma…

Nonostante la sua incredibile popolarità, Carlo Verdone ha avuto solo una moglie nel corso della sua vita: per sedici anni è stato infatti sposato con Gianna Scarpelli, che gli ha dato la possibilità di diventare padre di due figli. Nel 1986 è nata Giulia, che lavora nel mondo del cinema come il papà, mentre due anni dopo la famiglia si è allargata con l’arrivo di Paolo. I due si sono separati dopo sedici anni insieme ma nonostante il divorzio, hanno cercato di mantenere un buon rapporto per amore dei figli: dopo la separazione, Carlo Verdone ha sentito l’esigenza di prendersi una pausa sul lavoro per passare del tempo con i suoi figli, costruendo con loro ricordi importanti.

Da bambino, Carlo Verdone non sognava la vita da attore: non credeva, infatti, che avrebbe fatto questo nella vita: “Nei miei sogni non c’era per niente l’idea dell’attore, tant’è che, quando accompagnavo mio padre alle conferenze davanti a duecento persone, mi dicevo: ma come fa? Ma non ha paura?” ha spiegato.