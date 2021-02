CARLO VERDONE/ “Il mio libro scritto nei 10 mesi del lockdown” (Domenica in)

C’è anche Carlo Verdone, tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica in, il contenitore della domenica pomeriggio di Rai1 condotto da Mara Venier con protagonisti i volti più noti del mondo dello spettacolo. Tra questi c’è senza dubbio Verdone, autore del libro La carezza della memoria scritto nei dieci mesi del lockdown: “Tutto ha preso l’avvio da un grosso scatolone sigillato dal mio compianto segretario Ivo Di Persio nel 2013, sul quale aveva scritto ‘foto, lettere e documenti da riordinare’”, racconta l’attore il 19 febbraio ai microfoni di Radio Monte Carlo. Una genesi poetica, per una trama che si presenta altrettanto suggestiva: “Nella solitudine di una giornata di clausura per la pandemia – prosegue – ho deciso di aprire quel grosso cartone. Ricordo la pesantezza e la difficoltà che avevo nel muovermi a causa delle mie anche senza cartilagini, tant’è che prima di appoggiarlo mi sono bloccato per il dolore e lo scatolone è caduto rompendosi. Davanti a me foto vecchie, recenti, a colori, in bianco e nero, polaroid, lettere, piccoli oggetti, disegni, agende. Seduto su una sedia osservavo tutta quella roba sparpagliata in terra. Ma ogni oggetto, ogni foto, ogni elemento aveva una storia da raccontare, un momento della mia vita che avevo in parte rimosso. E così proprio quel giorno decisi che il libro sarebbe stato il ritornare nel ricordo di quello che vedevo sparso in terra”.

Carlo Verdone: “Non sono io il protagonista del libro”

Il giorno stesso, Carlo Verdone ha iniziato a scrivere il primo capitolo. Il suo è un racconto fatto di aneddoti e ritagli di un ‘quotidiano’ ormai andato che lui mette insieme in un collage decisamente suggestivo. Per inciso, la storia non parla di lui: “Non sarebbe stato un libro originale”, sostiene l’attore, “e avrebbe dato alla fine l’idea di una auto-celebrazione. Cosa che volevo assolutamente evitare”. Il focus, piuttosto, è su un ambiente artistico che lui conosce bene: “Ci sono ricordi legati al teatro che iniziai nel 1977 e terminai nel 1981. Ci sono persone normali con una storia profonda da raccontare. Ora comica, ora assurda, ora dolente. C’è la vita normale di tutti i giorni in un arco temporale molto vasto. Io sono coprotagonista insieme alle persone che racconto. Non sono il protagonista assoluto”.

I nuovi progetti di Carlo Verdone

Per Carlo Verdone, tornare a scrivere è stata una bella emozione. L’aveva già fatto una volta, nel 2012, cimentandosi nella sua autobiografia La casa sotto i portici (Bompiani). Questo, però, è un esperimento diverso, più universale e coinvolgente. “La forza di questo libro, credo, dovrebbe essere l’assoluta sincerità e la mia vera anima alla ricerca dello stupore nelle persone belle, profonde e nei cialtroni”, spiega Verdone. “Giudicherete voi il libro da quello che vi lascerà. Ma sarà difficile che qualcosa non vi tocchi. Almeno lo spero”. A breve uscirà al cinema anche il suo nuovo film da regista, Si vive una volta sola, con protagonisti Rocco Papaleo e Anna Foglietta.



