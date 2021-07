Carlo Verdone/ “Un uomo si alzò e fece un peto a Rossellini”, il racconto spiazzante

Quest’inverno, precisamente il 21 febbraio, Carlo Verdone è stato ospite da Mara Venier a Domenica In per ripercorrere la sua carriera e la sua vita artistica caratterizzata dall’incontro con alcuni registi di fama mondiale come Sergio Leone e Roberto Rossellini. Diversi gli aneddoti raccontati nel corso della puntata, tra cui quello di uno scontro molto forte avuto sul set con Leone e soprattutto l’aneddoto relativo alla sua esperienza di allievo presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. A tenere le lezioni era proprio Roberto Rossellini, universalmente riconosciuto come il ‘maestro’ del neorealismo, mentre Carlo, all’epoca, era soltanto un giovane studente di regia. L’episodio risale più o meno agli anni Settanta, e nel descriverlo Verdone lascia tutti senza parole.

Carlo Verdone e il racconto spiazzante su Roberto Rossellini

“All’epoca era tutto molto politicizzato”, dice in premessa Verdone. “Alla prima lezione di Rossellini non ci fu alcun tipo di entusiasmo, eppure avevamo davanti una figura gigantesca”. Il grande talento del regista, però, fu riconosciuto soltanto a posteriori. Carlo Verdone ne parla con un certo rammarico, ed è serio quando racconta la grave irriverenza di cui fu vittima il suo maestro: “Alla fine un uomo si alzò e fece un peto a Rossellini. A quel punto tutti si nascosero come a dire: ‘No… così è troppo’”. Una scena mortificante per tutti, incluso chi assisteva e rimase spiazzato tanto quanto lui. La stessa Mara Venier, oggi, ci resta di stucco, mentre Rossellini, in quel momento, non ebbe alcun tipo di reazione. “Rimase impassibile e disse: ‘La lezione finisce qui. Le mie lezioni finiscono qui’ e se ne andò via nel silenzio più totale”. Presumibilmente, quella circostanza segnò la fine del rapporto tra Rossellini e l’insegnamento, che peraltro morì pochi anni dopo, nel 1977, a seguito di un attacco cardiaco.

