Carlos Tevez si è ritirato: “Ho perso il mio primo tifoso”/ L’addio dell’ex Juventus

L’ex attaccante della Juventus, Carlos Tevez, ha annunciato ufficialmente il ritiro. A tredici mesi dalla sua ultima uscita con la maglia del Boca Juniors, l’ex centravanti della nazionale argentino ha deciso di appendere le scarpe al chiodo: “Sono in pensione, lo confermo – spiega l’Apache, parole riportate da Gianluca Di Marzio – ho smesso di giocare perché ho perso il mio più grande tifoso e anche gli stimoli”, riferendosi alla morte del padre adottivo, scomparso a febbraio di un anno fa ed evidentemente evento non ancora superato dall’ormai ex calciatore.

DIRETTA/ Swiatek Gauff Roland Garros video streaming tv: Iga è imbattuta con Coco

“Adesso mi sto godendo la vita, la mia famiglia, i miei affari – ha proseguito l’argentino – ho avuto tante offerte ma ci sono stati cambiamenti molto importanti per la mia famiglia. Da giocatore ho dato tutto quello che avevo. Sono più che sereno”. Un addio, quello di Tevez, che di fatto è iniziato un anno fa: “Nel 2021 – ha continuato il bomber sudamericano – mi sono detto: ‘Non gioco più’. Ho chiamato il mio agente e gliel’ho comunicato, poi ho chiamato Riquelme (vicepresidente del Boca Juniors) e gli ho chiesto di organizzare la conferenza stampa. Ora vorrei allenare”.

DIRETTA/ Italia Cina video streaming tv: due precedenti illustri (VNL 2022)

CARLOS TEVEZ ANNUNCIA IL RITIRO: I PRINCIPALI TROFEI VINTI IN CARRIERA

Con il ritiro di Carlos Tevez il calcio mondiale perde senza dubbio uno degli attaccati più puri degli ultimi venti anni, un giocatore capace di realizzare tonnellate di gol in ogni squadra in cui ha giocato, dagli esordi fra le fila del Boca Juniors, datati 2001, quindi la parentesi brasiliana con il Corinthians, lo sbarco in Premier League, fra le fila del West Ham, nel 2006, poi il grande salto di qualità con Manchester United, City e Juventus, fino al ritorno alla Bombonera nel 2015, squadra dove ha militato fino ad oggi, di mezzo la parentesi cinese presso lo Shenhua di Shanghai.

Calciomercato Inter news/ Dybala in stand-by, concorrenza per Lukaku (ultime notizie)

Tantissimi i trofei vinti in carriera da Carlos Tevez, a cominciare dall’accoppiata Champions League, Mondiale per Club, vinta con il Manchester United nel 2008, quindi la Coppa Intercontinentale e la Libertadores del 2003 con il Boca, ma anche i due scudetti con la Juventus, nonché la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.











© RIPRODUZIONE RISERVATA