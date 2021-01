CARLOTTA A SUO PADRE: “DA QUANDO C’È CINZIA SEI SPARITO”/ Lite a C’è posta per te

Nello studio di C’è posta per te va in scena un acceso scontro tra le due parti: da una Carlotta, dall’altra suo padre Giovanni e la moglie Cinzia. La prima cerca di capire perché non può avere un rapporto con suo padre: “Io vorrei dare un volto al nonno dei miei figli! Nessuno mi ha mai invitato! In 9 anni non ci siamo mai sentiti ma cosa ho sbagliato?” Dall’altra parte suo padre Giovanni chiede che lei abbia un rapporto anche con sua moglie Cinzia. Lo scontro va avanti, nonostante l’intercessione di Maria De Filippi, Cinzia non vuole incontrare Carlotta e Giovanni lo segue a ruota. È proprio la conduttrice a riuscire a portare tutti e tre a ragionare: Carlotta fa un passo verso loro, sia Cinzia che Giovanni accettano di aprire la busta e ripartire da zero con la promessa di rispettarsi. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Carlotta cerca suo padre: “Nove anni che non ti vedo!”

La seconda storia di questa prima puntata di C’è posta per te 2021 ha come protagonista Carlotta che chiede aiuto a Maria De Filippi per ritrovare suo padre Giovanni che non vede ormai da nove anni. In mezzo a questa storia c’è però una donna, Cinzia, la moglie del suo papà con la quale non ha buoni rapporti. L’uomo, infatti, stando al racconto di Carlotta, è totalmente preso e asservito alla moglie. Tutti gli occhi sono per lei e proprio per questo rapporto si sarebbe allontanato dai suoi tre figli. È proprio per timore che suo padre, senza Cinzia, non accettasse l’invito che lo ha mandato anche a lei. Entrambi hanno infatti accettato l’invito e sono in studio.

Carlotta, scontro con suo padre Giovanni e la moglie Cinzia a C’è posta per te

Carlotta prende allora parola, rivolgendosi a suo padre Giovanni: “Sono passati 9 anni, è un po’ che non ci vediamo, ne frattempo sono diventata mamma di due figli, uno che non hai neanche conosciuto. Vorrei farti conoscere i tuoi nipoti, vorrei riallacciare un rapporto…”. La versione che danno Cinzia e Giovanni dei fatti è però diversa da quella data da Carlotta. Si parla di insulti della figlia a Cinzia e di scuse mai arrivate e di parole “indicibili”. Carlotta nega fortemente, dichiarando invece di non aver avuto alcun tipo di avvicinamento da parte della donna. Giovanni sbotta contro la figlia: “Tu sai cosa ho fatto per voi, ho rinunciato al lavoro, ho preso anche delle fregature perché lasciavo in mano al mio direttore e mi fregava in pieno…”



