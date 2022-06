Carlotta Adacher/ “Gelosa di Giulio Raselli? Se dovesse entrare al GF Vip guarderei…”

Carlotta Adacher, la fidanzata di Giulio Raselli gelosa al punto giusto

Carlotta Adacher è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News, condotta da Francesco Fredella e Manila Nazzaro e andata in onda nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 giugno 2022. Dopo aver avuto Giulio Raselli ospite della medesima trasmissione, questa volta è toccato alla giovane fidanzata Carlotta nonostante i problemi di collegamento.

La storia d’amore tra Carlotta Adacher e Giulio Raselli prosegue nonostante le voci di una rottura. I due in realtà sarebbero innamorati. Ma a proposito dell’ex di Uomini e Donne, se dovesse entrare davvero nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip cosa penserebbe Carlotta? Sarebbe gelosa? “Fondamentalmente non sono una tipa molto gelosa, ovvio che se mi dai modo sì, ciò che è mio è mio, però guarderei molto i comportamenti”, ha ammesso.

Carlotta Adacher: perché Giulio non è più entrato al GF Vip?

I problemi di connessione non hanno permesso a Carlotta Adacher di parlare molto di sé, ma si è comunque commentato ciò che è accaduto al fidanzato Giulio Raselli nella passata edizione del Grande Fratello Vip. Il giovane infatti era in procinto di entrare tanto da essere stato messo in quarantena. Ma poi cosa è successo? “Avrebbe dovuto partecipare ma poi non è più entrato nella Casa con grande stupore di tutti”, ha commentato Carlotta Adacher.

Manila Nazzaro, ex Vippona, ha manifestato qualche perplessità in merito al punto da commentare stupita: “Normalmente quando si va in quarantena, le cose sono fatte e chiuse…”. Ad intervenire è stato Francesco Fredella che ha precisato: “Non sappiamo il motivo, anche lui disse di aver appreso la notizia all’improvviso”. Il sogno di Giulio Raselli tuttavia non si sarebbe ancora spento tanto da aver ammesso al programma radiofonico di aver anche scritto ad Alfonso Signorini per metterlo al corrente della sua volontà di entrare nel reality.

