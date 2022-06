Giulio Raselli (Uomini e Donne): “Voglio fare il GF Vip”/ “Ho scritto a Signorini…”

Giulio Raselli è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News, condotta da Francesco Fredella e Alessandra Vatta e andata in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 giugno 2022. L’ex volto di Uomini e Donne, ha rivelato di desiderare ardentemente di far parte del cast ufficiale del prossimo GF Vip: “Due giorni fa ho contattato direttamente Alfonso Signorini e gli ho detto che sono assolutamente pronto per il Grande Fratello Vip – ha dichiarato il 32enne –. Lui è ancora più cosciente di questa mia volontà. Gli ho inviato un messaggio su Instagram che lui ha letto e al quale non mi ha ancora risposto”.

Cosa porterebbe nella Casa più spiata d’Italia Giulio Raselli? “Sono stato sul trono di Uomini e Donne per un lungo periodo, ma ciò che più mi è dispiaciuto è che non è uscita la mia simpatia. Io sono un ragazzo che ama fare il burlone, lo stupido, scherzare e fare divertire anche gli altri. Sono sicuro che anche nella Casa del GF Vip uscirebbe questo aspetto”. E se al Grande Fratello Vip dovesse andare in coppia, con la sua fidanzata Carlotta Adacher? “Sarebbe complicato, perché all’inizio di un rapporto come il nostro non sarebbe facile stare 24 ore su 24”.

GIULIO RASELLI: “CON LA MIA FIDANZATA CARLOTTA VA TUTTO BENE”

A “Trends&Celebrities”, Giulio Raselli ha approfondito il discorso sulla sua attuale compagna, Carlotta: “Tra me e lei va molto bene. Chiaramente c’è la distanza, io sono a Milano e lei a Roma, però ci stiamo provando. Siamo stati due giorni insieme e tutto è andato per il meglio. Non è semplice, bisogna essere onesti, ma è anche vero che tutto si può”.

Ma cosa fa nella vita di tutti i giorni Giulio Raselli? “Io ho un’azienda che si occupa della vendita di gioielli e ho giocato per 20 anni a pallacanestro. La nostra è un’azienda di famiglia che va avanti da 60 anni”. Per le vacanze estive, l’idea è di “andare a Mykonos dall’11 al 19 luglio e poi, a inizio agosto, a Formentera”.

