Carlotta Bertotti il dramma della malattia al viso/ “Usavo il make up per coprirmi, come maschera”

Carlotta Bertotti parla della sua malattia: “Non mi sento conforme a ciò che è normale”

Carlotta Bertotti, influencer e scrittrice, ai microfoni de La volta buona, ha parlato della malattia comparsa in tenera età chiamata Nevo di Ota, che provoca una grande voglia sul viso di colore bluastro: “Chi mi guarda nota che ho un viso non conforme. Quando avevo otto anni è iniziato a comparire un velo, una sorta di prima maschera, che man mano è cresciuta anche con me perchè inizialmente era un grigio molto più chiaro e poi si è andato a manifestare come si può vedere adesso.”

E ancora: “E’ stato un periodo molto faticoso, perchè io usavo il make up come strumento per andarmi a coprire, quindi una maschera fisica c’era. Però c’era un’altra personalità anche, perchè se dovevi affrontare gli sguardi, li dovevi affrontare nella stessa maniera… quando vedi una ragazza giovane che si trucca in maniera molto pomposa. Quindi le persone mi chiedevano perchè mi truccassi tanto ” afferma l’influencer.

Carlotta Bertotti la svolta dopo la sofferenza: “Volevo accettarmi così com’ero”

Dopo anni di psicoterapia, l’influencer trova la forza di rivelare a tutti la sua malattia: “Durante la gita a Valenzia, mi è scattato il fatto di volermi accettare per com’ero che è stato molto doloroso, però, lì mi sono struccata ed è stata una sensazione liberatoria. Però ricerchi sempre il giudizio delle altre persone” afferma Bertotti ai microfoni di La volta buona.

L’influencer ha poi svelato di aver sofferto di bulimia a causa di un amore tossico: “Io sempre sentito che non era l’uomo per me, però ho accettato anche dei tradimenti e l’ho perdonato più volte. Perchè? Avevo paura di non riuscire a trovare un altro uomo che fosse in grado di accettare il pacchetto completo e quindi lo giustificavo“. Ad oggi, Carlotta ha un fidanzato che la ama che, in studio, le ha fatto portare un mazzo di fiori.

