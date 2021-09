Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino/ “Matrimonio? Preparativi non procedono”

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino sopravvissuti a Temptation Island volano verso le nozze

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino da Temptation Island a D’amore e d’accordo Vip. La coppia, infatti, è tra le protagoniste della nuova puntata del programma condotto da Katia Follesa che mette alla prova tre coppie a colpi di domande sul loro amore. Riuscirà la coppia di Temptation Island a rispondere correttamente a tutte le domande aggiudicandosi così la crociera? Intanto per Carlotta e Nello fiori d’arancio in arrivo, anche se la ex concorrente del Grande Fratello Vip sui social ha risposto ad una domanda dei fan rivelando che i preparativi sono ancora in alto mare. La proposta però c’è stata: Nello, infatti, è entrato lo scorso anno nella casa del GF VIP per chiederle la mano in diretta televisiva.

Poco prima al Magazine di Uomini e donne aveva raccontato: “mi piacerebbe portarla fuori nel Principato di Monaco, dove c’è un posto speciale in cui andiamo spesso e prepararle una sorpresa anche con qualcuno che canti. Sarà una cosa solo tra noi due”. Non solo, l’ex concorrente di Temptation Island aveva commentato anche la partecipazione della fidanzata nel reality show di Canale 5 sottolineando: “non è abituata ed è comprensibile. Datele tempo, sono certo che prima o poi il suo vero carattere uscirà fuori. Chiacchiera con tutti e nessuno le ha mai detto delle cose per farla innervosire. Mi auguro che questo suo lato umano piaccia anche al pubblico che guarda la trasmissione e che le faccia proseguire il gioco”.

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino: quando il matrimonio?

In realtà Nello Sorrentino non era proprio felicissimo dell’entrata della fidanzata Carlotta dell’Isola nella casa del Grande Fratello Vip. A mettere i puntini sulle ‘i’ ci ha pensato proprio la ragazza durante un’intervista rilasciata a SuperGuida Tv: “Nello non era contrario. Lui ha sempre saputo della mia passione per il Grande Fratello. A lui dispiaceva che dovessimo separarci nuovamente dopo che ci eravamo ritrovati. Poi però è stato contento per questa mia esperienza e anzi mi ha detto che non mi sarei dovuta far scappare questo treno”.

Sulla proposta di matrimonio arrivata proprio quando era nella casa ha detto: “è stata più bella di come me l’immaginavo. Io sono contraria alla convivenza perché mi voglio sposare. Mi piacerebbe allargare la famiglia in futuro. Ora però mi voglio dedicare a Nello e al nostro rapporto”.



