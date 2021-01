Carlotta dell’Isola eliminata dal grande Fratello Vip?/ “Pensavo di avere molti amici invece mi sono sola”

Carlotta dell’Isola all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 sta cominciando (finalmente) a raccontare qualcosa di se. La ex “rivelazione” di Temptation Island per molti fino a sette giorni fa era il “fantasma” della casa al punto che lo stesso Alfonso Signorini durante l’ultima diretta aveva condiviso con i telespettatori il suo stupore nel vederla così spenta e poco presente. In queste ore Carlotta ha cominciato a sbottonarsi condividendo qualcosa di sé e del suo privato con una delle compagne di casa. Ritrovatasi in giardino con Cecilia Capriotti, Carlotta ha raccontato la sua difficoltà nell’aprirsi con tutti ricevendo però da parte della sua compagna rassicurazioni: “Lo capisco, ma se ti va sono qua per ascoltarti”. La Dell’Isola allora si è aperta raccontando un periodo difficile della sua vita: “l’amicizia mi ha sempre tolto, sono stata sfortunata, ero tanto insicura e sono sapevo difendermi. Pensavo di avere molti amici invece mi sono ritrovata da sola, non mi salutavano” e con voce rotta dall’emozione precisa: “riuscivo a sfogarmi solo scrivendo nel mio diario”.

Carlotta dell’Isola: la sorpresa del fidanzato Nello Sorrentino

Non solo, Carlotta dell’Isola la ex concorrente di Temptation ha aggiunto: “da lì ho cominciato un giorno col pianto, un giorno che ti chiudi a casa, poi non mangi più. Ad un certo punto non mangiavo più. Mi sono ritrovata sola”. Un momento davvero difficile quello vissuto da Carlotta che ha proseguito dicendo: “povera la mia famiglia. Quando tornavo a casa dopo il lavoro mi mettevo a dormire. Per me finiva la giornata. Riuscivo ad aprirmi solo col diario, i miei capirono che ero depressa”. Carlotta nel raccontarlo scoppia a piangere aggiungendo ancora: “da quando avevo molti amici all’improvviso mi sono ritrovata da sola, sola come un cane! Allora ho smesso di uscire, poi anche di mangiare, non mangiavo più, volevo solo dormire. Non avevo più felicità, mi dava fastidio tutto. Io non voglio farmi vedere piangere davanti agli altri, non l’ho mai fatto neanche in quei periodi in cui stavo male”. Un momento superato per Carlotta che è riuscita a trovare l’amore della sua vita: Nello Sorrentino. Il compagno dopo aver visto lo sfogo della fidanzata ha voluto rassicurarla e coccolarla con un aereo tutto per lei. Ad accompagnare l’aeroplano un messaggio: “Carlotta sei la mia vita ti amo NS” con la ragazza che ha tutta emozionata ha commentato: “Grazie amore mio, anche io ti amo!”



© RIPRODUZIONE RISERVATA