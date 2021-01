Carlotta Dell’Isola/ “Ho visto nero per molto tempo”, il passato difficile (GF Vip)

Se per qualcuno Carlotta Dell’Isola, ex concorrente di Temptation Island è una presenza “invisibile” nella Casa del Grande Fratello Vip, per altri in realtà è un’ottima ascoltatrice alla quale confidare segreti e affidare sfoghi. Negli ultimi giorni però è stata proprio lei a confidarsi con alcuni inquilini in particolare con Andrea Zelletta con il quale la giovane romana si è aperta sulla sua condizione familiare parlando anche del rapporto con la madre non particolarmente semplice. L’ex tronista di Uomini e Donne ha consigliato a Carlotta di essere se stessa e di seguire il suo istinto e la sua verità malgrado le difficoltà. Carlotta ha confidato di aver sentito telefonicamente la madre la quale le avrebbe consigliato di sorridere di più. A tranquillizzarla ci ha pensato proprio Zelletta che ha spiegato come anche lui inizialmente facesse fatica a venire fuori.

La Dell’Isola in un primo momento ha lamentato la propria mancanza di carattere a differenza della madre ma poi ha confidato di essere stata quasi costretta ad affrontare un grande cambiamento nel corso della sua vita. In passato Carlotta ha ammesso di aver spesso avuto la tendenza a tenere tutto dentro mentre adesso non è più disposta a un simile comportamento: “Ho visto nero per tanto tempo che ora non ce la farei più. Se devo dire una cosa la dico”, ha confidato.

CARLOTTA DELL’ISOLA E I MOMENTI DIFFICILI LEGATI AL PASSATO

La giovane romana ha dimostrato negli ultimi giorni un alto livello di tensione. A quanto pare potrebbe essere legato ad una parte del passato di Carlotta che starebbe poco alla volta venendo fuori. “Stavo sempre nera, me la prendevo con le persone sbagliate”, ha confidato la Dell’Isola, svelando anche di avere avuto una brusca lite con la sorella, motivo per il quale non ha parlato per molto tempo. Colpa spesso dell’orgoglio che, come le ha fatto notare Andrea Zelletta spesso porta a trascinarsi dietro pesanti dissidi anche con le persone importanti della propria vita, come un familiare stretto. Al tempo stesso l’influencer ha anche spiegato di essere rimasta per due anni al fianco del fidanzato Nello supportandolo dopo la morte del padre: “Ci vuole una persona che ti sta vicino in quei momenti”, ha ammesso. Tutti eventi che hanno contribuito a farla crescere troppo in fretta: “Per le ragazzinate ormai mi sento vecchia”, ha commentato. Al tempo stesso le fa male il pensiero di passare nella Casa come la ragazza priva di carattere solo per non avere avuto gravi liti con i suoi inquilini, motivo per il quale, in parte, è stata nominata da Tommaso Zorzi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA