Carlotta e Marco, bacio a Uomini e Donne/ Arianna furiosa: lui è stato a casa sua!

Nella nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne, Maria De Filippi dedicherà una parentesi ad una delle nuove protagoniste di quest’anno: Carlotta Savorelli. La donna si è mostrata subito determinata e con un carattere molto forte e deciso, oltre che molto bella, attirando su di sé le attenzioni di molti cavalieri. Tra questi c’è sicuramente Marco che in questi giorni ha avuto modo di vederla e che oggi è di fronte a lei in studio. Marco l’ha infatti invitata a bere un drink dopo l’ultima sfilata che l’ha vista protagonista in studio e lei ha accettato. Ma non è tutto: come anticipa il vicolo delle news, Marco e Carlotta hanno poi continuato ad uscire insieme e oggi, in studio, va in onda anche il video di un loro bacio.

Arianna furiosa con Marco a Uomini e Donne

La visione del bacio tra Carlotta e Marco ha però sin da subito delle conseguenze nello studio di Uomini e Donne. È infatti Arianna a prendere parola, rendendo subito chiaro di essere piuttosto arrabbiata. Il motivo è presto detto: lei e Marco si stavano frequentando e in modo, a quanto pare, anche importante. La dama svela di sentirsi presa in giro da lui, visto che l’ha portato anche a casa sua dove c’era anche suo figlio che gli ha presentato, seppur parlandogli di lui come un amico. E non è finita qui: Marco avrebbe fatto ad Arianna dichiarazioni molto importanti dal punto di vista sentimentale, quindi vederlo oggi di fronte a Carlotta è per lei un colpo davvero molto basso. Come andrà a finire questo triangolo amoroso?

© RIPRODUZIONE RISERVATA