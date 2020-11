Carlotta, figlia di Gigi Proietti: “Un lutto di tutti”/ “Il dolore è forte, ma non..”

Carlotta Proietti, la figlia di Gigi Proietti, rompe il silenzio su Instagram pubblicando una foto in cui sorride accanto all’amato padre con cui ha anche condiviso l’amore per la recitazione condividendo con lui il set di Una pallottola nel cuore 2. Sorridenti e felici, Carlotta e Gigi Proietti esprimono l’amore che li univa nella bellissima foto che la figlia dell’attore e di Sagitta Alter, genitori anche di Susanna, ha deciso di regalare ai suoi followers e ai fans del padre che stanno dimostrando tantissimo affetto alla sua famiglia. “Ho pensato tanto a questo momento, l’ho sognato, ne sono stata terrorizzata. Un papà famoso vuol dire tante cose, tra queste non avere un’intimità perché quando esce la “notizia” si scatena lo “scoop”… tutte parole che col momento che vivi non c’entrano niente. Malgrado questo però, le vostre parole e tutti i messaggi che ci stanno arrivando corrispondono all’amore che tutti provavate per papà”, scrive Carlotta.

CARLOTTA, LA FIGLIA DI GIGI PROIETTI RINGRAZIA I FAN DEL PADRE

Legatissimo alla sua famiglia, Gigi Proietti considerava la nascita di Carlotta e Susanna il più grande successo che aveva ottenuto insieme all’amore della sua vita Sagitta Alter. Da quando la notizia della morte di Proietti si è diffusa, i fans del grande maestro di teatro sta inondando d’affetto le figlie di Proietti e, attraverso Instagram, Carlotta ringrazia tutti. “Voglio dire grazie con tutto il cuore ad ognuno di voi e lo farò, piano piano. Il dolore è forte, ma sappiamo che non è solo nostro, questo lutto è di tutti. Papà ha vissuto per il suo pubblico e il vostro affetto lo dimostra. Grazie e ancora grazie per tutto questo amore”, ha concluso Carlotta.







© RIPRODUZIONE RISERVATA