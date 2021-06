Carlotta, figlia Eleonora Daniele/ “La gioia più grande”, figlioccia di Mara Venier

Carlotta è la figlia di Eleonora Daniele e del marito Giulio Tassoni. La bambina è nata il 25 maggio 2020 e ha da poco compiuto un anno. “Eccoti qui amore mio. È bello guardarti negli occhi e stringerti sul cuore. La nostra piccola Carlotta. Sei nata ieri alle 20,15, desiderosa di venire al mondo. Di ben più di 4 kg! La più grande emozione della mia vita”, ha annunciato la conduttrice Rai su Instagram lo scorso maggio. La bambina è nata con parto cesareo, come ha raccontato Eleonora Daniele a Tv Sorrisi e Canzoni: “Purtroppo quel giorno si era messa storta, con la testolina a destra, per cui il ginecologo mi ha detto che sarebbe stato meglio farla nascere subito. Con il cesareo e chiaramente il post operazione è più complesso rispetto ad un parto naturale. Dovevo partorire a giugno, invece Carlotta è nata il 25 maggio, anniversario della nascita di Padre Pio”.

Giulio Tassoni, marito Eleonora Daniele/ "Dopo 15 anni insieme ci siamo sposati"

Eleonora Daniele e il rapporto con la figlia Carlotta

Eleonora Daniele è diventata mamma superati già i 40 anni e per questo non esclude di avere a breve un altro figlio: “Il mio pensiero è di non lasciare sola Carlotta. Mi piacerebbe avere un altro figlio, poi bisogna confrontarsi con la vita reale. Lei farà comunque la sua vita. Mi auguro con tutto il cuore che non passi il suo tempo a occuparsi di una madre vecchia o magari malata. Preferisco andarmene prima. Quando avrà 30 anni, io ne avrò 75”, ha confessato la conduttrice a Diva e Donna. Da quando è nata la figlia Carlotta, Eleonora non perde occasione di dire quanto la sua bambina sia “la gioia più grande della mia vita. Non pensavo fosse un’emozione così grande, non ho mai provato niente di simile”, ha raccontato a Domenica In. Proprio Mara Venier è la madrina della piccola Carlotta, battezzata lo scorso maggio.

