Carlotta Maggiorana è incinta/ Primo figlio per l’ex Miss Italia dal marito Emiliano

Carlotta Maggiorana, la prima Miss Italia che era già sposata quando ha partecipato al concorso di bellezza, potrebbe essere in dolce attesa. La Maggiorana, infatti, tra le storie di Instagram ha pubblicato la foto di una carrozzina per neonati scrivendo “‘Waiting for…you’ (“Ti sto aspettando”) e in sottofondo la canzone “Celeste” di Laura Pausini. Un indizio che ha spinto i fans a credere che l’ex Miss Italia stia aspettando il primo figlio. L’annuncio ufficiale da parte della Maggiorana non è ancora arrivato, ma l’indizio fa supporre che la famiglia dell’ex Miss Italia stia per allargarsi. Nelle storie successive, inoltre, Carlotta ha pubblicato altre storie senza inquadrarsi e mettendo in risalto il suo cane che non la perde di vista neanche per un istante.

Carlotta Maggiorana, primo figlio con il marito Emiliano Pierantoni

Carlotta Maggiorana ha partecipato a Miss Italia nel 2018 vincendo la corona di più bella. Nella sua vita, all’epoca, c’era già il marito Emiliano Pierantoni con cui potrebbe presto allargare la famiglia. Dopo Miss Italia, Carlotta ha partecipato al Grande Fratello Vip 4 ritirandosi dopo alcune settimane a causa della mancanza del marito. “Alfonso ti ringrazio per avermi dato l’opportunità di partecipare perché è stata un’avventura meravigliosa che mi ha resa più forte. E’ giusto per me stessa e anche per la mia famiglia che abbandoni il gioco”, aveva dichiarato all’epoca.Proprio durante la partecipazione al reality di Alfonso Signorini, la Maggiorana aveva espresso il desiderio di maternità. Desiderio che potrebbe realizzarsi tra pochi mesi. Sposati dal 2017, Carlotta ed Emiliano, un costruttore edile che ha sempre supportato la moglie in tutte le sue scelte, starebbero per allargare la famiglia. Arriverà presto l’annuncio ufficiale?

