Carlotta Mantovan/ Foto “feeling e amore” con il cavallo, baci per la vedova Frizzi

Il sorriso che Carlotta Mantovan, vedova del compianto Fabrizio Frizzi ha concesso in un suo recente scatto Instagram ha riscaldato il cuore di molti suoi follower. La foto parla da sé: la giornalista e conduttrice si trova in un maneggio e si lascia baciare da un cavallo. Una passione grande, la sua, spesso condivisa proprio sul social fotografico e che a quanto pare ha trasmesso anche alla piccola Stella, la figlia avuta dal presentatore prematuramente scomparso poco più di un anno fa. E così Carlotta, dopo la vacanza al freddo con l’amica Antonella Clerici, ha deciso di concedersi ancora delle giornate di relax in compagnia dei suoi amati cavalli condividendo il tenerissimo scatto con i suoi follower. La Mantovan come sempre – almeno sui social – è una donna di poche parole e riservata ma il suo sorriso ha rappresentato una boccata d’aria fresca per tutti coloro che la seguono assiduamente. Nella didascalia alla foto scattata ieri, solo poche parole racchiuse in altrettanti hashtag ma che bastano a riassumere il suo stato d’animo del momento: “#complicità #baci #feeling #tenerezza #power #love”.

CARLOTTA MANTOVAN, LA GRANDE PASSIONE PER I CAVALLI

In tanti follower hanno apprezzato lo scatto di Carlotta Mantovan in compagnia dell’amico speciale a quattro zampe: “Mi fa piacere vederti sorridere….e ti capisco io ho perso mio marito nello stesso modo del tuo e aveva solo 37 anni e avevamo due bimbi piccoli forza forza forza un abbraccio grande”, scrive una sua utente. “Gli animali capiscono perfettamente lo stato d’animo delle persone che amano. In questa foto lui ti dice “ci sono e ti amo” semplicemente meravigliosi”, si legge ancora tra i commenti. Anche oggi la vedova Frizzi ha postato un nuovo scatto, dal cui sguardo però questa volta trapela una grande malinconia. Ogni volta che compaiono foto di questo tipo, inevitabilmente il ricordo di coloro che commentano va al compianto conduttore: “Sei una persona Speciale come Fabrizio. Un abbraccio unitamente a Stella”, scrive una follower. Il selfie la ritrae concentrata, probabilmente anche questa volta insieme ai suoi amati cavalli. “Seguire la propria passione fa rilassare il corpo e lo spirito brava”, le scrive qualcuno tra i commenti, mentre c’è chi si sofferma su piccoli particolari come gli orecchini a ferro di cavallo, a testimonianza ulteriore della sua grande passione.

Visualizza questo post su Instagram #complicità #baci #feeling #tenerezza #power #love Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612) in data: 28 Ago 2019 alle ore 12:29 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA