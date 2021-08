Carlotta Morino, fidanzata Filippo Ganna/ Chi è la compagna del ciclista azzurro

Chi è Carlotta Morino?

Dopo aver trascinato alle Olimpiadi la Nazionale di ciclismo su pista nell’inseguimento a squadre è Filippo Ganna “mania” nel Paese. Il campione del mondo a cronometro su strada ha trascinato gli azzurri alle Olimpiadi e cresce la curiosità attorno alla sua vita privata. Chi è la fidanzata del fuoriclasse italiano delle due ruote? Si tratta di Carlotta Morino, commercialista di 25 anni, da sette compagna di Ganna. Nativa di Biella, Carlotta è venuta alla luce il 6 ottobre 1995. Dopo aver frequentato il liceo scientifico cittadino, la ragazza ha proseguito gli studi conseguendo una laurea in Economia, che successivamente le ha consentito di cominciare a lavorare in studio di commericalisti. Carlotta Morino è presenta anche su Instagram e Facebook, sebbene non sia avvezza alla pubblicazione di scatti di vita privata: lo si evince chiaramente dal fatto che l’ultimo post risale a settembre 2020.

Alice Algisi/ Chi è la fidanzata di Simone Consonni, ciclista finalista a Tokyo 2020

Carlotta Morino, fidanzata Filippo Ganna

Proprio spulciando su uno dei social che la Morino non è più solita utilizzare si trovano tracce del sentimento che da ormai sette anni a questa parte alimenta il cuore tanto di Carlotta quanto di Filippo Ganna. Appartiene proprio al ciclista della INEOS l’ultimo messaggio ritwittato su Twitter da Carlotta: “Grazie che mi sopporti ancora, auguri amore“. La data è quella del 27 aprile 2016: non conosciamo il motivo di questi auguri, quale “traguardo” – per restare in tema di ciclismo – abbia tagliato la Morino in quell’occasione, ma registriamo che Filippo Ganna non ha avuto remore nel manifestarele pubblicamente il suo amore. Forse per rispettare la volontà di privacy della sua fidanzata o forse per il fatto che la vita di un ciclista richiede lunghi periodi fuori casa, anche sul profilo Instagram di Ganna le foto con Carlotta scarseggiano. Le fan, però, si mettano l’anima in pace: il loro amore è grande come il talento di Pippo…

LEGGI ANCHE:

Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Le medaglie e la classifica, oggi 4 agosto 2021Rachele Bruni, diretta 10 km nuoto fondo Olimpiadi 2020/ Oro alla brasiliana Cunha!

© RIPRODUZIONE RISERVATA