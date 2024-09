DIRETTA CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO 2024: GANNA E AFFINI PER L’ITALIA

La diretta cronometro Mondiali ciclismo 2024 sarà il piatto più prelibato oggi, domenica 22 settembre, della rassegna iridata che sta muovendo i primi passi a Zurigo e culminerà domenica prossima con la gara in linea. Già oggi però ci sarà il primo momento clou di questi Mondiali di ciclismo 2024, perché è in palio il titolo iridato nella cronometro Elite uomini, con tre protagonisti attesi più di tutti gli altri, a cominciare da Remco Evenepoel e il nostro Filippo Ganna. In questo momento il belga è il campione del Mondo in carica grazie al successo dell’anno scorso a Glasgow e pure campione olimpico grazie al fresco trionfo a Parigi, in entrambi i casi davanti al nostro Ganna, d’argento sia ai Mondiali 2023 sia alle Olimpiadi 2024.

Filippo Ganna alle Olimpiadi 2024: chi è la fidanzata Rachele/ Prima tifosa del ciclista

La speranza è naturalmente che Filippo Ganna abbia superato qualche problema fisico che lo ha condizionato di recente, per giocarsi tutte le proprie ambizioni nella diretta cronometro Mondiali ciclismo 2024, a caccia di quello che per Pippo sarebbe il terzo titolo mondiale a cronometro dopo quelli conquistati nel 2020 e 2021. Il terzo grande nome è quello dello sloveno Primoz Roglic, reduce dal trionfo alla Vuelta e altro straordinario interprete delle prove contro il tempo, mentre fra gli outsider possiamo collocare il britannico Joshua Tarling (terzo l’anno scorso) e l’altro azzurro in gara, cioè Edoardo Affini, che appena una decina di giorni fa si è laureato campione europeo a cronometro. Insomma, la certezza è che l’Italia sarà protagonista, per cui sarà imperdibile l’appuntamento con la diretta cronometro Mondiali ciclismo 2024.

Marco e Daniela Ganna papà e mamma di Filippo Ganna, ciclista argento Olimpiadi 2024/ "Genitori soddisfatti"

DIRETTA CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO 2024 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta tv della cronometro ai Mondiali ciclismo 2024 a Zurigo sarà garantita in chiaro per tutti oggi pomeriggio prima su Rai Sport HD (canale numero 58) dalle ore 13.00, donne comprese, e poi dalle ore 15.15 su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, mentre gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport. Di conseguenza sarà doppia la diretta streaming video, offerta da Rai Play per tutti tramite sito o applicazione, oppure anche da Eurosport ma naturalmente in questo caso solamente per gli abbonati.

Ganna medaglia d'argento Olimpiadi Parigi 2024/ Longo Borghini ottava: "Le gambe stanno bene" (27 luglio)

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DELLA CRONOMETRO DEI MONDIALI CICLISMO 2024

DIRETTA CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO 2024: PERCORSO E ORARI

Per analizzare la diretta cronometro Mondiali ciclismo 2024, bisogna adesso descrivere il percorso e gli orari della odierna prova contro il tempo che vedrà Filippo Ganna ed Edoardo Affini tra i protagonisti più attesi. Gli appassionati devono sapere innanzitutto che la partenza del primo atleta in gara sarà alle ore 14.45 italiane (14.35 in Scozia),mentre il percorso sarà di ben 46,1 km, quindi una distanza di rilievo, degna per assegnare la maglia iridata della cronometro su un tracciato che si snoderà con partenza e arrivo proprio a Zurigo, ma anche nei dintorni della città elvetica.

Per la precisione la partenza sarà dall’antico velodromo di Oerlinkon, poi il percorso sarà per la maggior parte pianeggiante, come è anche giusto che sia in una cronometro iridata, sebbene dopo Gossau ci saranno anche un paio di asperità, cioè il Pfannenstiel (2,5 km al 5% di pendenza media) e poi uno strappo di 600 metri al 7%, fino alle rive del lago di Zurigo a Mei­len. Si tornerà poi verso la città su strade pianeggianti fino all’arrivo posto in Sechseläutenplatz, dove sarà laureato il vincitore della diretta cronometro Mondiali ciclismo 2024.